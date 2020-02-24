【意大利疫情】確診急升至逾200宗 北部疫區封城抗疫

▲ 意大利確診新冠肺炎人數颷升至逾200，北部多個城鎮宣布封城

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續在全球蔓延。意大利疫情近日突然急劇惡化，新冠肺炎確診人數在短短數日，從個位數增至最新超過200宗，並出現死亡個案。意大利採取非常手段，封閉北部多個城鎮。形勢愈見嚴峻之際，當局派定心丸，強調這不是大瘟疫，又稱不用恐慌。

截至周一，意大利有217人確診，單日增加58宗，並有5宗死亡個案。

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意大利政府嚴陣以待，封閉重災區倫巴底區（Lombardy）多個城鎮，當局出動大批軍警，在封城區域布防，禁止所有人出入，更出動嚴刑峻法，違反封城禁令的人，可被判監3個月。

孔特在交代封城措施詳情的記者會表示，除非經特別許可，否則任何人不准進出，學校及商店全部要停止運作。他稱按新冠病毒的潛伏期，封城將持續數周，影響約5萬居民，但強調民眾不應恐慌。此外，意甲3場賽事須改期。

日期 新增確診 累計確診 31/1 2 2 6/2 1 3 21/2 17 20 22/2 59 79 23/2 80 159 24/2 58 217

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意大利疫情變化急劇，確診感染人收突然急增，倫巴底衛生部長Giulio Gallera試圖派定心丸，稱現時情況不是大爆發（not a pandemic），但他同時又稱，病毒傳染性十分強，而且致命（virulent）。

意大利是歐盟國家，而歐盟成員國國民可在區內自由留動，意大利一旦失守，恐成為缺口，連累全歐洲。孔特強調，不會尋求叫停讓歐盟公民自由進出的申根公約（Schengen agreement）。

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意大利當局正追蹤感染源頭，希望從制止社區散播，暫時發現在重災區倫巴底的個案，大部分可追溯至一名38歲的病人，但綫索追至該病人身上便斷掉。

該38歲病人未到過中國，但曾與一名從中國回來的朋友聚餐，當局一度懷疑該名友人是終極源頭，但接受測試後卻對新冠病毒呈陰性反應，未有染病。他從哪裡染病，仍不得而知。

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