【意大利疫情】確診急升至逾200宗 北部疫區封城抗疫
內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續在全球蔓延。意大利疫情近日突然急劇惡化，新冠肺炎確診人數在短短數日，從個位數增至最新超過200宗，並出現死亡個案。意大利採取非常手段，封閉北部多個城鎮。形勢愈見嚴峻之際，當局派定心丸，強調這不是大瘟疫，又稱不用恐慌。
截至周一，意大利有217人確診，單日增加58宗，並有5宗死亡個案。
意大利政府嚴陣以待，封閉重災區倫巴底區（Lombardy）多個城鎮，當局出動大批軍警，在封城區域布防，禁止所有人出入，更出動嚴刑峻法，違反封城禁令的人，可被判監3個月。
孔特在交代封城措施詳情的記者會表示，除非經特別許可，否則任何人不准進出，學校及商店全部要停止運作。他稱按新冠病毒的潛伏期，封城將持續數周，影響約5萬居民，但強調民眾不應恐慌。此外，意甲3場賽事須改期。
|日期
|新增確診
|累計確診
|31/1
|2
|2
|6/2
|1
|3
|21/2
|17
|20
|22/2
|59
|79
|23/2
|80
|159
|24/2
|58
|217
意大利疫情變化急劇，確診感染人收突然急增，倫巴底衛生部長Giulio Gallera試圖派定心丸，稱現時情況不是大爆發（not a pandemic），但他同時又稱，病毒傳染性十分強，而且致命（virulent）。
意大利是歐盟國家，而歐盟成員國國民可在區內自由留動，意大利一旦失守，恐成為缺口，連累全歐洲。孔特強調，不會尋求叫停讓歐盟公民自由進出的申根公約（Schengen agreement）。
意大利當局正追蹤感染源頭，希望從制止社區散播，暫時發現在重災區倫巴底的個案，大部分可追溯至一名38歲的病人，但綫索追至該病人身上便斷掉。
該38歲病人未到過中國，但曾與一名從中國回來的朋友聚餐，當局一度懷疑該名友人是終極源頭，但接受測試後卻對新冠病毒呈陰性反應，未有染病。他從哪裡染病，仍不得而知。