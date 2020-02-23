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【南韓疫情】新冠肺炎增至6死 確診患者增至602人

環球社會熱點 22:17 2020/02/23

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南韓周日再增逾100例新冠肺炎的確診，累計增至602例，更出現第5例死亡病例

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，其中南韓的疫情嚴峻。南韓新冠肺炎確診人數連續4日翻倍後，周日（23日）再新增169例新冠肺炎確診病例，累計確診病例增至602例，並出現3宗新冠肺炎的死亡病例，累計死亡人數增至6人。

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在東國大學慶州醫院接受隔離治療的59歲男性，周日晚上經搶救無效不治身亡，為第6宗死亡病例。

死者曾在慶尚北道清道大南醫院接受住院治療，本月19日被確診，20日轉入配備負壓病床的東國大學慶州醫院接受治療，由於病情持續惡化，還戴上氧氣罩呼吸，但最終搶救無效死亡。防疫部門正在調查具體死因。

國立慶北大學醫院周日表示，1名56歲的女患者出現呼吸困難的嚴重症狀，送往醫院的負壓病房治療後，於當地時間下午2點40分（本港時間1點40分）死亡。該名女患者為南韓第5名因新冠肺炎死亡的患者，亦為大邱市的首例新冠肺炎死亡病例。

另外，南韓疾病控制及預防中心（KCDC）表示，1名於清道郡醫院留醫的57歲男患者亦於周日死亡，為南韓第4名因新冠肺炎死亡的患者。

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KCDC表示，南韓周日上午新增的123例確診病例中，超過一半的患者與大邱市的新天地教會有關。

南韓第31名確診患者為1名61歲女子，她是超級傳播者，近期沒有外遊記錄，於19日確診新冠肺炎。該女子於本月9日及16日前往新天地教會崇拜，其後有多名信徒確診。

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KCDC表示，已要求9,000多名新天地教會的信徒進行自我隔離。另外，大邱市、光州市等城市的天主教堂亦已暫停崇拜及聚會。

南韓媒體引述KCDC表示，南韓截至周日上午已有18名新冠肺炎患者康復出院。另外，南韓累計已有約2.2萬人接受新冠肺炎病毒檢測，其中超過1.6萬人的結果呈陰性反應，另外有6,039人的結果待定。

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記者：鄭錦玲

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