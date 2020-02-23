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【重磅回顧】滙豐少賺5成的真相　香港貢獻集團多少盈利？

金融經濟 12:16 2020/02/23

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香港過去一年社會動盪，但滙豐香港業務依然錄得增長，更佔集團大部分盈利。

環球減息兼經濟增長放緩，滙豐 （00005） 交出的業績遠遜預期，列帳基準除稅前溢利按年急挫3成。管理層更明言，未來3年裁減最多3.5萬人，但作為盈利火車頭的香港繼續有增長，到底是哪一項業務拖低集團盈利？

滙豐去年稅前溢利133.5億美元（下同），遠低於市場預測中位數200億美元，主要受歐洲業務虧損擴大及巨額商譽減值拖累。而一向是盈利增長引擎的亞洲，則繼續撐起集團138%稅前溢利。

滙豐香港吸金力強　貢獻9成盈利

在滙豐經營的5個主要地區當中，只有亞洲和中東及北非盈利分別錄得3.8%及49.5%增長，而亞洲的增長主要由香港帶動。

單計香港區，去年稅前多賺4.6%至120.5億元，繼續是滙豐最賺錢的單一市場，貢獻集團稅前溢利9成，比例日趨上升。

中美貿易戰去年中一度升溫，扭轉環球市場氣氛，連帶香港的貸款增長年中起亦一直轉弱。但以滙豐香港的業務表現看來，情況並未如想像中差。

滙豐香港分行網絡雖然不是最多，但憑藉其龐大的客戶群，零售銀行及財富管理（RBWM）盈利能力仍然非常強勁，即使在去年市況一般的情況下，稅前溢利仍錄得1成增幅；環球私人銀行業務亦錄得1成增長。

事實上，雖然滙豐明言會全球裁員高達3.5萬人，但其實主要會集中在業務回報欠佳的歐美市場，亦正正是今次為期3年的大規模重組的主要對象。

不過，香港因素也是一道「雙面刃」，滙豐香港去年業務穩健增長固然反映香港韌性，但也反映亞洲外業務長期積弱下，若香港逆風愈大，滙豐前景更為脆弱

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