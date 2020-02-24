本地Biotech藥企Aptorum　智能系統研新藥用途

▲ Aptorum（知臨集團）創辦人兼行政總裁禤駿遠表示，目前正與海外研究機構合作，研發更快速病毒檢驗測試，未來即使出現新型病毒，亦能儘快了解構造，有助阻止新疫情爆發。（資料圖片）

2018年已在美國納斯達克上市的Aptorum（知臨集團），背靠本地大學醫學研究團隊，並結合人工智能科技研發新藥惠及大眾。該公司創辦人兼行政總裁禤駿遠表示，Aptorum旗下有Smart-ACT平台，可用人工智能、大數據，為現存的藥物找出新藥效。「近日人工智能平台就發現了候選藥物SACT-1，可以治療嬰幼兒中的罕見兒童癌症 - 神經母細胞瘤，驗證研究完成後，將於今年下半年循505（b）（2）途徑向美國FDA提交SACT-1的IND申請。」

預計2022年推出市場

據資料顯示，神經母細胞瘤是一種罕見癌症，屬孤兒疾病，見於特定類型的神經組織，最常見於腎上腺以及脊柱、胸部、腹部或頸部，主要見於兒童，尤其是5歲及以下幼童，其5年生存率約為40-50%。而高風險患者更要面對昂貴藥物開支，治療方案動輒達200,000萬美元。

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Aptorum研發部主管李偉業博士表示，近期研究中已證明SACT-1有效對抗多個神經母細胞瘤細胞株，在先前的臨床研究中，以每天150mg劑量用藥下，死亡率為0%，且沒有出現與劑量相關的不良事件。李透露，去年4月開始利用AI系統，整個分析及篩選研究過程約12至18個月，比其他藥物研發速度快很多。「一般藥物研發動輒10年計，由於該藥物本已存在，因此該藥可豁免前期臨床以及動物測試實驗，預計2022年下半年可以推出市面使用。」

▲ 要對付新型病毒，必須有更快速病毒檢驗測試，找出病毒的抗藥性及弱點，才能擊敗病毒。（法新社圖片）

AI能預測疫症爆發

AI功能愈見強大，鑑於現時新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐，AI能否幫助更快研究疫苗以及診治方法？李偉業博士表示，不少大學醫學研究機構已著手研究應對方法，但比起找到治療方法，建立預警機制或預防疫症發生更重要。

目前利用AI方法應對疫症主要有兩大方向，一個是找出治療方法；另一個是利用AI預測疫症爆發，前者方向，上海藥物研究所及香港大學等醫學研究機構已開始前瞻性研究；而後者方面，外國亦有不少機構在做，本地亦有科研公司利用類似軟件及系統做到。

▲ 目前有醫療技術機構都有運用人工智能、大數據分析等技術，預測傳染病及疫症爆發。（法新社圖片）

Aptorum首席醫療總監及執行董事鄭子俊醫生指出，要找到治療方法，必須要清楚了解病毒結構。他表示，目前正與海外研究機構合作，研發更快速病毒檢驗測試，相信能儘快推出市場。「目前正研究比現時更快捷的病毒檢驗方法，希望能快速找到病毒基因圖譜，了解病毒細菌抗藥性甚至弱點，從而找到最適合方法治療。」他透露，新方法的檢驗速度能夠快至幾小時，比現時幾日時間快上幾倍。「初步會與新加坡政府合作，明年或在新加坡國立醫院或其他醫院做試點，推展該新服務。」

記者：李彥煒