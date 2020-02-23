【盈喜盈警】一文看清企業表現預告　遠大醫藥料去年淨利潤增長不低於50%

▲ 企業業績預告，一文看清企業2019財年業績表現如何。

港股踏入業績期高峰，多間公司先後公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

遠大醫藥 （00512） 預期，截至去年底12月底止，應佔綜合淨利潤按年將錄得不低於50%的增長，集團於2018年度的盈利為7.1億元。

集團解釋，盈利增長主要由於旗下創新和壁壘藥發展戰略持續取得實質性成果、具有競爭優勢及高毛利率產品的銷售收入有明顯增長，以及於2018年下半年完成收購的聯營公司上海旭東海普藥業帶來重大的盈利貢獻，令淨利潤水平保持強勁增長。

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悅達國際 （00629） 預期，截至去年12月底止全年扭虧為盈，主要由於期內錄得匯兌收益淨額、商業保理分部貢獻的收益增加、因集團重組及出售一間附屬公司節省行政開支，以及出售附屬公司之收益增加所致。

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盈警：

卓能 （00131） 預期，截至去年12月底止中期收入及毛利按年將大幅增加，但公司擁有人應佔溢利將大幅減少，主要由於本集團投資物業公允價值之變動被所得稅支出減少所抵銷。

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匯銀控股 （01178） 預料，截至去年12月底止中期公司擁有人應佔淨虧損不少於1100萬元，相2018年同期則為虧損約3000萬元，集團指虧損減少主要由於貿易應收賬款及其他應收賬款信貸虧損開支減少，以及期內行政及其他經營費用減少。

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HKE （01726） 預料，截至去年12月底止，中期純利按年減約50%，主要由於若干大型競標項目的競標進程延遲，以及若干項目工程訂單推遲導致收益減少。2018年中期盈利為139.7萬新加坡元。

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霸王集團 （01338） 表示，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對集團業務營運的影響已超出控制範圍，或會對截至今年6月底止6個月的財務業績產生不利影響。

集團指，位於廣州的生產設施及供應鏈中心已於今年2月10日恢復生產和服務，惟由於長時間停工及員工流動性減少，集團暫時面臨產量下降，加上城市及省份之間的交通限制，若干預定交付亦可能受到影響，在此等情況下，集團已對生產及交付目標作出調整，並盡力減輕對集團及其客戶的任何不利經濟影響。

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亨泰消費品集團 （00197） 預料，截至去年12月底止之6個月，未經審核綜合的收入將按年跌約25%，並錄得於去年同期相若的經營虧損，主要由於中國消費市場的需求持續疲弱，以及集團所買賣消費品及農產品面對來自本地及國際品牌的持續競爭，加上負面和持續不利的全球貿易環境。

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錦藝集團 （00565） 預期，截至去年12月底止之6個月，未經審核簡明綜合溢利淨額按年跌逾60%。

集團解釋，只要由於在購物中心進行更多的維修和保養工作並增加員工薪酬，導致銷售成本增加，累計結餘約逾300萬元、為兩項新銀行借貸支付的手續費約逾700萬元，行政費用因此而增加，以及期內兩項新銀行借貸本金增加和銀行收取較高的利率，財務費用因此而增加約逾1,100萬元。

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中國環境資源集團 （01130） 預期，截至去年12月底止6個月的虧損，將較2018年同期有所減少。

集團解釋，主要由於產品組合變動導致毛利增加至約1010萬元、生物資產公允值變動減出售成本產生之虧損減少至約110萬元、薪金、廣告及推廣開支以及法律與專業費用減少，導致一般開支和行政及經營開支減少至約2180萬元，以及按公允值計入損益之投資公允值變動虧損於期內減少至約20萬元。

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勵晶太平洋 （00575） 預計，去年虧損介乎4200萬美元（約3.3億港元）至4500萬美元（約3.5億港元），2018年則錄得3109萬美元虧損（約2.4億港元）。虧損增加主因向澳洲稅務局就一宗資本利得稅糾紛的一次性和解款項。

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星島 （01105） 預計，去年錄得虧損約2200萬元，主因去年下半年香港激烈抗議行動，及環球地區政治不明朗導致經濟放緩，令報章廣告收益減少，以及若干非經常性開支項目所致。

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傳遞娛樂 （01326） 預計，去年年底止半年業績由盈轉虧。淨虧損界乎約1500萬元至2500萬元。公司表示，主要期間沒有新電影上映、發行及授出發行權使用許可的收益下降；電影觀眾於2019年下半年持續疲弱的市場氣氛下有所減少，以致電影放映業務收入下降；應用香港財務報告準則第16號租賃，以致租賃期最初數年在損益表中的支銷總額較高。

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神州租車 （00699） 預計，預期截至2019年底止年度淨利潤，按年減少逾80%，2018年為2.9億元（人民幣，下同）；經調整淨利潤則減少逾50%，2018年為6.81億元。截至2019年底止，預計經調整EBITDA按年升逾6%至逾34億元，經調整EBITDA比率按年增加至逾60%；自由現金流入超過15億元。

主因是二手汽車銷售市場疲弱，及為促銷導致二手汽車剩餘價值估計減少，造成折舊成本大幅增加。另外，就2020年到期且以美元計值的優先票據的交換要約支付的要約成本，以及就購股權支付股份補償開支。集團租賃收入低於預期，乃由於若干旅遊城市本地旅遊減少以及競爭加劇所致。

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新龍國際 （00529） 預期，截至2019年底止，全年純利出現重大下跌，2018年錄得純利2.83億元。而下跌主要由於香港及全球市場動盪，導致物業及按公平值計入損益賬之權益工具之公平值減少。

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