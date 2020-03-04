【南韓疫情分佈圖】70%屬集體感染 再增近300確診

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【意大利疫情】政府擬讓所有學校停課至3月中
南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）新增確診個案，增幅有放緩蹟象。南韓調整新冠肺炎確診人數統計方式，周二（3日）全日新增病例516宗，連續第2天放緩。南韓政府稱，南韓近70%病例屬於集體感染。截至周三下午，南韓新冠肺炎確診總人數逾5600，是中國以外疫情最嚴重地區。南韓全國停課至3月23日。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓中央防疫對策本部周三（3日）召開記者會，本部長鄭銀敬指出，南韓新冠肺炎確診病例中，多達65.6%與集體感染有關。
當局稱，大邱市新天地教會相關確診患者多達2583例，佔當地確診患者的64.5%；忠清南道天安市，有舞蹈教室等7所運動設施人員集體感染，人數達80人；釜山市和慶尚南道有溫泉教會集體感染；在首爾市有商住兩用大廈多人集體感染。
南韓政府亦公佈11.7萬億韓圜（約770億港元）額外預算，以控制疫情和紓緩疫情對經濟衝擊，措施包括增購醫療設備、增加醫院床位等等。
南韓日前更改新冠肺炎確診人數統計方式，由以往每天下午4時前24小時作一整日計算，變成每天零時前24小時計算。
南韓周三截至下午4時，新增293宗新冠肺炎確診個案，總數升至5621例。總數增至5328宗；死亡病例增加1宗至33宗，死者多為長期病患者。
南韓周二全日增加516宗病例，比周一600例為低。新統計方式下，南韓在周日更增1062人確診新冠肺炎，破紀錄。
南韓外交部指，截至當地時間周日清晨，因疫情針對南韓採取入境管制措施的國家和地區為78個。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
新統計方式（每日零時至翌日零時）：
舊統計方式（每日下午4時至翌日下午4時）：
南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：
以上為截至周三（4日）零時之24小時數據，反映周二全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%，約4800宗。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。