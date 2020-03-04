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【南韓疫情分佈圖】70%屬集體感染 再增近300確診

環球社會熱點 21:21 2020/03/04

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南韓新冠肺炎疫情分佈圖。南韓是中國以外疫情最嚴重國家，南韓全國所有地區皆有確診個案

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）新增確診個案，增幅有放緩蹟象。南韓調整新冠肺炎確診人數統計方式，周二（3日）全日新增病例516宗，連續第2天放緩。南韓政府稱，南韓近70%病例屬於集體感染。截至周三下午，南韓新冠肺炎確診總人數逾5600，是中國以外疫情最嚴重地區。南韓全國停課至3月23日。

【國際疫情總覽 最新消息】

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫

南韓中央防疫對策本部周三（3日）召開記者會，本部長鄭銀敬指出，南韓新冠肺炎確診病例中，多達65.6%與集體感染有關。

當局稱，大邱市新天地教會相關確診患者多達2583例，佔當地確診患者的64.5%；忠清南道天安市，有舞蹈教室等7所運動設施人員集體感染，人數達80人；釜山市和慶尚南道有溫泉教會集體感染；在首爾市有商住兩用大廈多人集體感染。

南韓政府亦公佈11.7萬億韓圜（約770億港元）額外預算，以控制疫情和紓緩疫情對經濟衝擊，措施包括增購醫療設備、增加醫院床位等等。

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南韓日前更改新冠肺炎確診人數統計方式，由以往每天下午4時前24小時作一整日計算，變成每天零時前24小時計算。

南韓周三截至下午4時，新增293宗新冠肺炎確診個案，總數升至5621例。總數增至5328宗；死亡病例增加1宗至33宗，死者多為長期病患者。

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南韓周二全日增加516宗病例，比周一600例為低。新統計方式下，南韓在周日更增1062人確診新冠肺炎，破紀錄。

南韓外交部指，截至當地時間周日清晨，因疫情針對南韓採取入境管制措施的國家和地區為78個。

【美國疫情分佈】增至9死 華府擴大病毒測試

南韓大邱不夠床位 680患者不在醫院

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

新統計方式（每日零時至翌日零時）：

  • 3月4日/新增293宗／總數5621宗（截至下午4時）
  • 3月3日/新增516宗／總數5328宗
  • 3月2日/新增600宗／總數4812宗
  • 3月1日/新增1062宗／總數3150宗
  • 2月29日/新增813宗／總數2337宗

舊統計方式（每日下午4時至翌日下午4時）：

  • 3月2日／新增599宗／總數4335宗
  • 3月1日／新增586宗／總數3736宗
  • 2月29日／新增813宗／總數3150宗
  • 2月28日／新增571宗／總數2337宗
  • 2月27日／新增505宗／總數1766宗
  • 2月26日／新增284宗／總數1261宗
  • 2月25日／新增144宗／總數977宗
  • 2月24日／新增231宗／總數833宗
  • 2月23日／新增169宗／總數602宗
  • 2月22日／新增229宗／總數433宗
  • 2月21日／新增100宗／總數204宗

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南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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南韓新天地教主 或被起訴過失殺人罪

南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

  • 首爾廣域市／99宗／增1宗
  • 釜山廣域市／93宗／增3宗
  • 大邱廣域市／4006宗／增405宗
  • 仁川廣域市／9宗／增2宗
  • 光州廣域市／13宗／增2宗
  • 大田廣域市／15宗／增1宗
  • 蔚山廣域市／23宗／增3宗
  • 世宗特別自治市／1宗／增0宗
  • 京畿道／101宗／增7宗
  • 江原道／21宗／增1宗
  • 忠淸北道／11宗／增0宗
  • 忠淸南道／82宗／增1宗
  • 全羅北道／7宗／增0宗
  • 全羅南道／5宗／增0宗
  • 慶尙北道／774宗／增89宗
  • 慶尙南道／65宗／增1宗
  • 濟州特別自治道／3宗／增0宗
  • ————————
  • 確診總數／5328宗／增516宗
  • 死亡／32宗／增4宗

以上為截至周三（4日）零時之24小時數據，反映周二全日狀況。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%，約4800宗。

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南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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