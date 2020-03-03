【南韓疫情分佈圖】4800確診 官方更改統計方式

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）新增確診個案，增幅有放緩蹟象。南韓調整新冠肺炎確診人數統計方式，周一（2日）全日合共新增600人確診，比前兩天為低，確診總數增至4812宗。南韓是中國以外疫情最嚴重地區，疫情擴散速度更超越中國。南韓宣佈延長全國停課至3月23日。南韓大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%，逾3700宗。
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（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
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南韓更改新冠肺炎確診人數統計方式，由以往每天上午9時、下午4時更新數字統計增幅，變成每天零時、下午4時公佈最新統計。
新統計方式下，南韓在周一零時至周二（3日）零時一天內，合共增加600人確診，總數為4812人。南韓死亡病例增加6宗，總數至28宗。
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新計法亦使南韓此前兩天新增確診人數上調，周日及周六分別有破紀錄1062人，以及813人確診新冠肺炎。
南韓外交部指，截至當地時間周日清晨，因疫情針對南韓採取入境管制措施的國家和地區為78個。
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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
新統計方式（每日零時至翌日零時）：
- 3月2日/新增600宗／總數4812宗
- 3月1日/新增1062宗／總數3150宗
- 2月29日/新增813宗／總數2337宗
舊統計方式（每日下午4時至翌日下午4時）：
- 3月2日／新增599宗／總數4335宗
- 3月1日／新增586宗／總數3736宗
- 2月29日／新增813宗／總數3150宗
- 2月28日／新增571宗／總數2337宗
- 2月27日／新增505宗／總數1766宗
- 2月26日／新增284宗／總數1261宗
- 2月25日／新增144宗／總數977宗
- 2月24日／新增231宗／總數833宗
- 2月23日／新增169宗／總數602宗
- 2月22日／新增229宗／總數433宗
- 2月21日／新增100宗／總數204宗
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▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：
- 首爾廣域市／98宗／增7宗
- 釜山廣域市／90宗／增2宗
- 大邱廣域市／3600宗／增519宗
- 仁川廣域市／7宗／增0宗
- 光州廣域市／11宗／增2宗
- 大田廣域市／14宗／增0宗
- 蔚山廣域市／20宗／增0宗
- 世宗特別自治市／1宗／增0宗
- 京畿道／94宗／增2宗
- 江原道／20宗／增1宗
- 忠淸北道／12宗／增1宗
- 忠淸南道／81宗／增3宗
- 全羅北道／7宗／增1宗
- 全羅南道／5宗／增0宗
- 慶尙北道／685宗／增61宗
- 慶尙南道／64宗／增0宗
- 濟州特別自治道／3宗／增1宗
- ————————
- 確診總數／4812宗／增600宗
- 死亡／28宗／增6宗
以上為截至周二（3日）零時之24小時數據。
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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。
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南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。
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