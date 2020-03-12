【南韓疫情分佈圖】首爾保險公司感染群102確診 公務員在家工作

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖地圖。南韓疫情確診人數遭意大利爬頭

南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周三（11日）新增114宗確診病例，累計增至7869人確診，錄得過去兩周的單日最少的新增病例數字。另外，南韓再增1名確診患者死亡，令死亡病例增至67宗。與首爾保險公司感染群有關的，累計102人確診。南韓「人事革新處」宣布，公務員實施在家工作、彈性上班的安排。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓公佈，周三全日新增確診新冠肺炎病例114宗，累計7869宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7010宗，其中大邱市5867宗，慶北1143宗。

南韓再增1人死亡，死亡病例累計67宗，死者為1名82歲男性，生前患有肺癌。另外，南韓周三共有333人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加45人。

連同確診病例在內，南韓周三共有近23.5萬人接受病毒檢測，其中近21萬人的檢測結果呈陰性反應，其餘近1.8萬人的檢測結果待定。

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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

統計方式：每日零時至翌日零時

3月11日/新增114宗/總數7869宗

3月10日/新增242宗/總數7755宗

3月9日/新增131宗／總數7513宗

3月8日/新增248宗／總數7382宗

3月7日/新增367宗／總數7134宗

3月6日/新增483宗／總數6767宗

3月5日/新增518宗／總數6284宗

3月4日/新增438宗／總數5766宗

3月3日/新增516宗／總數5328宗

3月2日/新增600宗／總數4812宗

3月1日/新增1062宗／總數3150宗

【美國疫情分佈】

【加拿大疫情分佈】

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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首爾廣域市／212宗／增19宗

釜山廣域市／99宗／增1宗

大邱廣域市／5867宗／增73宗

仁川廣域市／25宗／增0宗

光州廣域市／15宗／增0宗

大田廣域市／20宗／增2宗

蔚山廣域市／25宗／增0宗

世宗特別自治市／15宗／增5宗

京畿道／178宗／增3宗

江原道／29宗／增0宗

忠淸北道／27宗／增0宗

忠淸南道／114宗／增2宗

全羅北道／7宗／增0宗

全羅南道／4宗／增0宗

慶尙北道／1143宗／增8宗

慶尙南道／85宗／增1宗

濟州特別自治道／4宗／增0宗

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確診總數／7869宗／增114宗

死亡／67宗／增1宗

以上為截至周四（12日）零時之24小時數據，反映周三（11日）全日狀況。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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