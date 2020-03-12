【南韓疫情分佈圖】首爾保險公司感染群102確診 公務員在家工作

上一篇文章
【國際疫情總覽】印度鎖國 美國對歐洲26國封關 英超或閉門作賽
南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周三（11日）新增114宗確診病例，累計增至7869人確診，錄得過去兩周的單日最少的新增病例數字。另外，南韓再增1名確診患者死亡，令死亡病例增至67宗。與首爾保險公司感染群有關的，累計102人確診。南韓「人事革新處」宣布，公務員實施在家工作、彈性上班的安排。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓公佈，周三全日新增確診新冠肺炎病例114宗，累計7869宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7010宗，其中大邱市5867宗，慶北1143宗。
南韓再增1人死亡，死亡病例累計67宗，死者為1名82歲男性，生前患有肺癌。另外，南韓周三共有333人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加45人。
連同確診病例在內，南韓周三共有近23.5萬人接受病毒檢測，其中近21萬人的檢測結果呈陰性反應，其餘近1.8萬人的檢測結果待定。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
以上為截至周四（12日）零時之24小時數據，反映周三（11日）全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。