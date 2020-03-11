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【南韓疫情分佈圖】首爾保險公司感染群 93人確診

環球社會熱點 11:02 2020/03/11

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南韓新冠肺炎疫情分佈圖地圖。南韓疫情確診人數遭意大利爬頭

南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周二（10日）新增242宗確診病例，大邱和慶北確診佔總確診人數近90%。首都圈周二新增的52宗確診與保險公司客戶服務中心感染群有關，為是首爾最大規模集體感染事件，首爾也成周二單日確診增幅最大的地區。首爾市長朴元淳周三（11日）指，共發現93宗感染病例與客戶服務中心有關。涉事的客戶服務中心有約200名員工，他們據報因業務關係，上班不戴口罩。

朴元淳表示，位於首爾西南部的客戶服務中心11樓207名員工正接受檢疫，已發現93人染病，當中包括員工家屬。他補充，在11樓以外的樓層未發現確診個案，市政府將採取嚴謹的措施，確保首爾不會成為大邱和慶尚北道的翻版。

朴元淳指，首爾市政府關係了該大廈1樓至12樓的辦公室，包括星巴克（Starbucks），密切監視住在大樓13至19樓的居民。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【日本疫情】禁超出原價轉售口罩 違者可判監

死亡率看疫情 意大利為何高過湖北 南韓極低

南韓公佈，周二全日新增確診新冠肺炎病例242宗，累計7755宗。大邱和慶北累計確診有6929宗，其中大邱市5794宗，慶北1135宗。首都圈新增的52宗確診與保險公司客戶服務中心感染群有關。

南韓再增6人死亡，死亡病例累計61宗，死亡率為0.77%。另外，南韓周二共有288人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加41人。

【歐洲疫情分佈】

【新天地教會】南韓前信徒：曾覺是天堂 離開後發現是邪教

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

統計方式：每日零時至翌日零時

  • 3月10日/新增242宗/總數7755宗
  • 3月9日/新增131宗／總數7513宗
  • 3月8日/新增248宗／總數7382宗
  • 3月7日/新增367宗／總數7134宗
  • 3月6日/新增483宗／總數6767宗
  • 3月5日/新增518宗／總數6284宗
  • 3月4日/新增438宗／總數5766宗
  • 3月3日/新增516宗／總數5328宗
  • 3月2日/新增600宗／總數4812宗
  • 3月1日/新增1062宗／總數3150宗

【美國疫情分佈】

【加拿大疫情分佈】

南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

  • 首爾廣域市／193宗／增52宗
  • 釜山廣域市／98宗／增2宗
  • 大邱廣域市／5794宗／增131宗
  • 仁川廣域市／25宗／增12宗
  • 光州廣域市／15宗／增0宗
  • 大田廣域市／18宗／增0宗
  • 蔚山廣域市／25宗／增1宗
  • 世宗特別自治市／10宗／增2宗
  • 京畿道／175宗／增12宗
  • 江原道／29宗／增1宗
  • 忠淸北道／27宗／增2宗
  • 忠淸南道／112宗／增8宗
  • 全羅北道／7宗／增0宗
  • 全羅南道／4宗／增0宗
  • 慶尙北道／1135宗／增18宗
  • 慶尙南道／84宗／增1宗
  • 濟州特別自治道／4宗／增0宗
  • ————————
  • 確診總數／7755宗／增242宗
  • 死亡／61宗／增6宗

以上為截至周三（11日）零時之24小時數據，反映周二（10日）全日狀況。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

「避開人群就是救命」日本指年輕人無意中播毒

南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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