【南韓疫情分佈圖】首爾保險公司感染群 93人確診

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【日本疫情分佈圖】大阪確診續急升 東京奧運或延2年
南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周二（10日）新增242宗確診病例，大邱和慶北確診佔總確診人數近90%。首都圈周二新增的52宗確診與保險公司客戶服務中心感染群有關，為是首爾最大規模集體感染事件，首爾也成周二單日確診增幅最大的地區。首爾市長朴元淳周三（11日）指，共發現93宗感染病例與客戶服務中心有關。涉事的客戶服務中心有約200名員工，他們據報因業務關係，上班不戴口罩。
朴元淳表示，位於首爾西南部的客戶服務中心11樓207名員工正接受檢疫，已發現93人染病，當中包括員工家屬。他補充，在11樓以外的樓層未發現確診個案，市政府將採取嚴謹的措施，確保首爾不會成為大邱和慶尚北道的翻版。
朴元淳指，首爾市政府關係了該大廈1樓至12樓的辦公室，包括星巴克（Starbucks），密切監視住在大樓13至19樓的居民。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓公佈，周二全日新增確診新冠肺炎病例242宗，累計7755宗。大邱和慶北累計確診有6929宗，其中大邱市5794宗，慶北1135宗。首都圈新增的52宗確診與保險公司客戶服務中心感染群有關。
南韓再增6人死亡，死亡病例累計61宗，死亡率為0.77%。另外，南韓周二共有288人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加41人。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
以上為截至周三（11日）零時之24小時數據，反映周二（10日）全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。