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【南韓疫情分佈圖】連續4天破紀錄急增 確診逼近3000

環球社會熱點 10:13 2020/02/29

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南韓新冠肺炎疫情分佈圖。南韓是中國以外疫情最嚴重地區

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）新增確診個案，連續4日破紀錄急增，總數逼近3000宗。南韓是中國以外疫情最嚴重地區，疫情擴散速度更超越中國。大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例80%。南韓全國17個一級行政區中，已經全部在新冠肺炎疫情下失守。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓政府公佈，截至周六（29日）下午，南韓共有2931宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加594宗。南韓疫情死亡人數增加3人，總數至13人。

最新上升數字打破此前3天紀錄，連續4天創新高。這是新冠肺炎疫情1月20日在南韓爆發以來，南韓通報的最高新增確診人數。

南韓BTS 4月首爾演唱會取消

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

  • 2月29日／新增594宗／總數2931宗
  • 2月28日／新增571宗／總數2337宗
  • 2月27日／新增505宗／總數1766宗
  • 2月26日／新增284宗／總數1261宗
  • 2月25日／新增144宗／總數977宗
  • 2月24日／新增231宗／總數833宗
  • 2月23日／新增169宗／總數602宗
  • 2月22日／新增229宗／總數433宗
  • 2月21日／新增100宗／總數204宗

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南韓最新增加594確診病例之中，新增571病例中，多達476宗都是來自重災區大邱市。

南韓各地區之中，大邱市、慶尚北道確診病例合計約2500宗，佔南韓全國總數超過80%。大邱市近日出現口罩和衛生用品搶購潮，排隊購買口罩人龍企滿一整條大道。

駐韓美軍周三（26日）亦出現首宗新冠肺炎病例。慶尚北道漆谷郡美軍卡羅爾營（Camp Carroll）一名軍人，去過大邱市沃克營（Camp Walker）後確診。

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南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

  • 首爾廣域市／74宗／增12宗
  • 釜山廣域市／77宗／增12宗
  • 大邱廣域市／2055宗／增476宗
  • 仁川廣域市／6宗／增2宗
  • 光州廣域市／9宗／增0宗
  • 大田廣域市／14宗／增0宗
  • 蔚山廣域市／17宗／增3宗
  • 世宗特別自治市／1宗／增0宗
  • 京畿道／76宗／增4宗
  • 江原道／7宗／增0宗
  • 忠淸北道／10宗／增1宗
  • 忠淸南道／48宗／增13宗
  • 全羅北道／5宗／增0宗
  • 全羅南道／2宗／增1宗
  • 慶尙北道／469宗／增60宗
  • 慶尙南道／59宗／增10宗
  • 濟州特別自治道／2宗／增0宗
  • ————————
  • 確診總數／2931宗／增594宗
  • 死亡／16宗／增3宗

以上數字截至2月29日上午。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。

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南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。

當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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