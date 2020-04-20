【南韓疫情分佈圖】連續3日新增少於20宗 疫情似受控

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【新冠肺炎】疫情搶咖啡 咖啡農成短暫贏家
南韓疫情有好轉跡象，連續3日新增確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）個案少於20宗。南韓當局宣布，截至周一（20日）零時，單日新增13宗確診個案。
南韓當局周一公布，截至周一凌晨零時，累計增至10,674人確診，大邱和慶北確診佔總確診人數近77%，其中大邱市6,833宗，慶北1,361宗。
死亡病例236宗，較前日新增2宗死亡病例。南韓周一共有8,114人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加72人。
南韓當局周一亦指，會在周三（22日）起公布《生活防疫指南》草案。韓聯社報道指，指南料包括人與人之間需保持2米以上距離，並指定各設施最多可容納多少人等。
另外，南韓由4月1日起，所有入境人士不論任何國籍都要隔離兩周。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
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確診總數／10674宗／增13宗
死亡／236宗／增2宗
以上為截至周一（20日）零時之24小時數據，反映周日（19日）全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。
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