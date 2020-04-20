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【南韓疫情分佈圖】連續3日新增少於20宗 疫情似受控

環球社會熱點 18:33 2020/04/20

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南韓新冠肺炎疫情分佈

南韓疫情有好轉跡象，連續3日新增確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）個案少於20宗。南韓當局宣布，截至周一（20日）零時，單日新增13宗確診個案。

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南韓當局周一公布，截至周一凌晨零時，累計增至10,674人確診，大邱和慶北確診佔總確診人數近77%，其中大邱市6,833宗，慶北1,361宗。

死亡病例236宗，較前日新增2宗死亡病例。南韓周一共有8,114人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加72人。

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南韓當局周一亦指，會在周三（22日）起公布《生活防疫指南》草案。韓聯社報道指，指南料包括人與人之間需保持2米以上距離，並指定各設施最多可容納多少人等。

另外，南韓由4月1日起，所有入境人士不論任何國籍都要隔離兩周。

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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

  • 首爾廣域市／624宗
  • 釜山廣域市／132宗
  • 大邱廣域市／6,833宗
  • 仁川廣域市／92宗
  • 光州廣域市／30宗
  • 大田廣域市／39宗
  • 蔚山廣域市／43宗
  • 世宗特別自治市／46宗
  • 京畿道／656宗
  • 江原道／53宗
  • 忠淸北道／45宗
  • 忠淸南道／141宗
  • 全羅北道／17宗
  • 全羅南道／15宗
  • 慶尙北道／1,361宗
  • 慶尙南道／116宗
  • 濟州特別自治道／13宗
  • 入境檢疫/418宗

————————

確診總數／10674宗／增13宗

死亡／236宗／增2宗

以上為截至周一（20日）零時之24小時數據，反映周日（19日）全日狀況。

新加坡新增逾千四宗確診 創單日新高

曾讚揚新加坡抗疫典範 CNN改口：2大疏忽

南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

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