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【南韓疫情分佈圖】連續2日不足100人新確診 大邱慶北列為特別災區

環球社會熱點 13:03 2020/03/16

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南韓新冠肺炎疫情分佈圖地圖。南韓疫情確診人數遭意大利爬頭

南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周日（15日）新增74宗確診病例，連續2日的新增確診病例低於100宗，累計增至8236人確診。南韓再增1名確診患者死亡，令死亡病例增至76宗。另外，南韓總統文在寅宣布將大邱慶北列爲特別災區。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【英國疫情】傳染病學家狠批「群體免疫」策略

死亡率看疫情 意大利為何高過湖北 南韓極低

文在寅宣布把大邱慶北列爲特別災區。根據南韓《災難與安全管理基本法》規定，當有地區被列為特別災區，政府會調查該區的受損情況，並會資助該區修復所需的一半費用。而該地區居民的生活居住、醫保、通訊及電費都會獲得減免。

南韓公佈，周日全日（15日）新增確診新冠肺炎病例74宗，累計8236宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7230宗，其中大邱市6066宗，慶北1164宗。

南韓周日截至0時死亡病例75宗，當日無新增死亡病例，但周一（16日）上午於慶北地區新增1宗死亡病例。死者為1名82歲女性，因疫情惡化搶救無效死亡。

另外，南韓周日共有1137人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加303人，超越新增確診人數。

連同確診病例在內，南韓截至周日共有近27.5萬人接受病毒檢測，其中近25.2萬人的檢測結果呈陰性反應，其餘近1.5萬人的檢測結果待定。

【歐洲疫情分佈】

【新天地教會】南韓前信徒：曾覺是天堂 離開後發現是邪教

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

統計方式：每日零時至翌日零時

  • 3月15日/新增74宗/總數8236宗
  • 3月14日/新增76宗/總數8162宗
  • 3月13日/新增107宗/總數8086宗
  • 3月12日/新增110宗/總數7979宗
  • 3月11日/新增114宗/總數7869宗
  • 3月10日/新增242宗/總數7755宗
  • 3月9日/新增131宗／總數7513宗
  • 3月8日/新增248宗／總數7382宗
  • 3月7日/新增367宗／總數7134宗
  • 3月6日/新增483宗／總數6767宗
  • 3月5日/新增518宗／總數6284宗
  • 3月4日/新增438宗／總數5766宗
  • 3月3日/新增516宗／總數5328宗
  • 3月2日/新增600宗／總數4812宗
  • 3月1日/新增1062宗／總數3150宗

【美國疫情分佈】

【加拿大疫情分佈】

南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

  • 首爾廣域市／253宗／增6宗
  • 釜山廣域市／107宗／增1宗
  • 大邱廣域市／6066宗／增35宗
  • 仁川廣域市／30宗／增0宗
  • 光州廣域市／16宗／增0宗
  • 大田廣域市／22宗／增0宗
  • 蔚山廣域市／28宗／增0宗
  • 世宗特別自治市／40宗／增1宗
  • 京畿道／231宗／增20宗
  • 江原道／29宗／增0宗
  • 忠淸北道／31宗／增3宗
  • 忠淸南道／115宗／增0宗
  • 全羅北道／7宗／增0宗
  • 全羅南道／4宗／增0宗
  • 慶尙北道／1164宗／增7宗
  • 慶尙南道／85宗／增0宗
  • 濟州特別自治道／4宗／增0宗

————————

確診總數／8236宗／增74宗（包括4人確診並接受隔離）

死亡／75宗／增0宗

以上為截至周一（16日）零時之24小時數據，反映周日（15日）全日狀況。

【歐洲疫情】西班牙全境封鎖 法國關閉公共場所

【美國疫情】白宮指特朗普對新冠肺炎檢測 呈陰性反應

南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

C朗旗下酒店改成醫院 體壇名人齊出手抗疫

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