【南韓疫情分佈圖】連續2日不足100人新確診 大邱慶北列為特別災區

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南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周日（15日）新增74宗確診病例，連續2日的新增確診病例低於100宗，累計增至8236人確診。南韓再增1名確診患者死亡，令死亡病例增至76宗。另外，南韓總統文在寅宣布將大邱慶北列爲特別災區。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
文在寅宣布把大邱慶北列爲特別災區。根據南韓《災難與安全管理基本法》規定，當有地區被列為特別災區，政府會調查該區的受損情況，並會資助該區修復所需的一半費用。而該地區居民的生活居住、醫保、通訊及電費都會獲得減免。
南韓公佈，周日全日（15日）新增確診新冠肺炎病例74宗，累計8236宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7230宗，其中大邱市6066宗，慶北1164宗。
南韓周日截至0時死亡病例75宗，當日無新增死亡病例，但周一（16日）上午於慶北地區新增1宗死亡病例。死者為1名82歲女性，因疫情惡化搶救無效死亡。
另外，南韓周日共有1137人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加303人，超越新增確診人數。
連同確診病例在內，南韓截至周日共有近27.5萬人接受病毒檢測，其中近25.2萬人的檢測結果呈陰性反應，其餘近1.5萬人的檢測結果待定。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
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確診總數／8236宗／增74宗（包括4人確診並接受隔離）
死亡／75宗／增0宗
以上為截至周一（16日）零時之24小時數據，反映周日（15日）全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。