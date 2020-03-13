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【南韓疫情分佈圖】近8000確診 大邱慶北或列特別災區

環球社會熱點 11:54 2020/03/13

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南韓新冠肺炎疫情分佈圖地圖。南韓疫情確診人數遭意大利爬頭

南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周四（12日）新增110宗確診病例，累計增至7979人確診，錄得過去兩周的單日最少的新增病例數字。南韓再增1名確診患者死亡，令死亡病例增至68宗。另外，南韓計劃將大邱慶北列爲特別災區。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【日本疫情】禁超出原價轉售口罩 違者可判監

死亡率看疫情 意大利為何高過湖北 南韓極低

南韓總理丁世均表示，正為將大邱和慶北列爲特別災區進行相關程序，結束工作後會向總統提出建議。丁世均指，大邱出現首宗新冠肺炎病例已過三周，大邱和慶北新增病例開始大大減少，專門治理輕症患者的生活治療中心和病床及時擴充。但該區居民日常生活深受打擊，故希望將大邱及慶北列爲特別災區。

南韓公佈，周四全日新增確診新冠肺炎病例110宗，累計7979宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7075宗，其中大邱市5928宗，慶北1147宗。

南韓周五（13日）截至0時死亡病例67宗，上午再增1人死亡，死亡病例累計68宗。另外，南韓周四共有510人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加177人。在南韓單日新增確診病例超過100宗後，是次為首次單日康復人數高於新增確診人數。

連同確診病例在內，南韓周四共有近24.9萬人接受病毒檢測，其中近22.3萬人的檢測結果呈陰性反應，其餘近1.8萬人的檢測結果待定。

【歐洲疫情分佈】

【新天地教會】南韓前信徒：曾覺是天堂 離開後發現是邪教

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

統計方式：每日零時至翌日零時

  • 3月12日/新增110宗/總數7979宗
  • 3月11日/新增114宗/總數7869宗
  • 3月10日/新增242宗/總數7755宗
  • 3月9日/新增131宗／總數7513宗
  • 3月8日/新增248宗／總數7382宗
  • 3月7日/新增367宗／總數7134宗
  • 3月6日/新增483宗／總數6767宗
  • 3月5日/新增518宗／總數6284宗
  • 3月4日/新增438宗／總數5766宗
  • 3月3日/新增516宗／總數5328宗
  • 3月2日/新增600宗／總數4812宗
  • 3月1日/新增1062宗／總數3150宗

【美國疫情分佈】

【加拿大疫情分佈】

南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

  • 首爾廣域市／225宗／增13宗
  • 釜山廣域市／100宗／增1宗
  • 大邱廣域市／5928宗／增61宗
  • 仁川廣域市／27宗／增2宗
  • 光州廣域市／15宗／增0宗
  • 大田廣域市／22宗／增2宗
  • 蔚山廣域市／27宗／增2宗
  • 世宗特別自治市／32宗／增17宗
  • 京畿道／185宗／增7宗
  • 江原道／29宗／增0宗
  • 忠淸北道／27宗／增0宗
  • 忠淸南道／115宗／增1宗
  • 全羅北道／7宗／增0宗
  • 全羅南道／4宗／增0宗
  • 慶尙北道／1147宗／增4宗
  • 慶尙南道／85宗／增0宗
  • 濟州特別自治道／4宗／增0宗

————————

確診總數／7979宗／增110宗

死亡／67宗／增1宗

以上為截至周五（13日）零時之24小時數據，反映周四（12日）全日狀況。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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