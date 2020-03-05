【南韓疫情分佈圖】見頂希望 新增確診3天回落

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖。南韓是中國以外疫情最嚴重國家，南韓全國所有地區皆有確診個案

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）新增確診個案，增幅連續第3日放緩。南韓周三（4日）全日新增病例400多宗，總數逾5700宗。南韓政府稱，南韓近70%病例屬於集體感染。南韓是中國以外疫情最嚴重地區。南韓全國停課至3月23日。

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（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓周四上午公佈，周三全日新增438宗新冠肺炎確診個案，總數升至5766宗；死亡病例增加3宗至35宗，死者多為長期病患者。

南韓中央防疫對策本部周三（3日）召開記者會，本部長鄭銀敬指出，南韓新冠肺炎確診病例中，多達65.6%與集體感染有關。

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當局稱，大邱市新天地教會相關確診患者多達2583例，佔當地確診患者的64.5%；忠清南道天安市，有舞蹈教室等7所運動設施人員集體感染，人數達80人；釜山市和慶尚南道有溫泉教會集體感染；在首爾市有商住兩用大廈多人集體感染。

南韓政府亦公佈11.7萬億韓圜（約770億港元）額外預算，以控制疫情和紓緩疫情對經濟衝擊，措施包括增購醫療設備、增加醫院床位等等。

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南韓早前更改新冠肺炎確診人數統計方式，由以往每天下午4時前24小時作一整日計算，變成每天零時前24小時計算。

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

新統計方式（每日零時至翌日零時）：

3月4日/新增438宗／總數5766宗

3月3日/新增516宗／總數5328宗

3月2日/新增600宗／總數4812宗

3月1日/新增1062宗／總數3150宗

2月29日/新增813宗／總數2337宗

舊統計方式（每日下午4時至翌日下午4時）：

3月2日／新增599宗／總數4335宗

3月1日／新增586宗／總數3736宗

2月29日／新增813宗／總數3150宗

2月28日／新增571宗／總數2337宗

2月27日／新增505宗／總數1766宗

2月26日／新增284宗／總數1261宗

2月25日／新增144宗／總數977宗

2月24日／新增231宗／總數833宗

2月23日／新增169宗／總數602宗

2月22日／新增229宗／總數433宗

2月21日／新增100宗／總數204宗

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南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

首爾廣域市／103宗／增4宗

釜山廣域市／92宗／增0宗

大邱廣域市／4326宗／增320宗

仁川廣域市／9宗／增0宗

光州廣域市／14宗／增1宗

大田廣域市／16宗／增1宗

蔚山廣域市／23宗／增0宗

世宗特別自治市／1宗／增0宗

京畿道／110宗／增9宗

江原道／23宗／增2宗

忠淸北道／12宗／增1宗

忠淸南道／86宗／增4宗

全羅北道／7宗／增0宗

全羅南道／5宗／增0宗

慶尙北道／861宗／增87宗

慶尙南道／74宗／增9宗

濟州特別自治道／4宗／增1宗

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確診總數／5766宗／增438宗

死亡／35宗／增3宗

以上為截至周四（5日）零時之24小時數據，反映周三全日狀況。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%，約5200宗。

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南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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