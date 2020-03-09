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【南韓疫情分佈圖】確診7382 大邱慶北佔90%

環球社會熱點 10:56 2020/03/09

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南韓新冠肺炎疫情分佈圖地圖。南韓是中國以外疫情最嚴重國家，南韓全國所有地區皆有確診個案

南韓新型冠狀病毒肺炎疫情有緩和迹象，再新增248宗確診病例，是南韓時隔12日以來，首次單日新增確診個案低於300宗，但仍為中國以外疫情最嚴重地區。南韓新冠肺炎確診個案總數近7400宗，其中逾90%個案位於重災區大邱市及慶北市。另外，死亡病例增1宗至累計51宗。

疫情亦有變成外交對戰趨勢。南韓周一（9日）起暫停日本公民免簽證入境南韓，回應日本簽證限制上周收緊，暫停南韓免簽證入境日本。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓公佈，周日（8日）全日新增確診新冠肺炎病例248宗（釜山調整確診數字，少1人確診），累計7382宗；死亡病例累計51宗，暫為南韓一周前調整新增確診人數統計方式後，所錄得最低新增確診數字。另外，南韓周日共有166人康復及解除隔離，較周六的康復人數增加36人，均為於生活治療中心留醫的輕症患者。

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南韓早前更改新冠肺炎確診人數統計方式，由以往每天下午4時前24小時作一整日計算，變成每天零時前24小時計算。

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

新統計方式（每日零時至翌日零時）：

  • 3月8日/新增248宗／總數7382宗
  • 3月7日/新增367宗／總數7134宗
  • 3月6日/新增483宗／總數6767宗
  • 3月5日/新增518宗／總數6284宗
  • 3月4日/新增438宗／總數5766宗
  • 3月3日/新增516宗／總數5328宗
  • 3月2日/新增600宗／總數4812宗
  • 3月1日/新增1062宗／總數3150宗
  • 2月29日/新增813宗／總數2337宗

舊統計方式（每日下午4時至翌日下午4時）：

  • 3月2日／新增599宗／總數4335宗
  • 3月1日／新增586宗／總數3736宗
  • 2月29日／新增813宗／總數3150宗
  • 2月28日／新增571宗／總數2337宗
  • 2月27日／新增505宗／總數1766宗
  • 2月26日／新增284宗／總數1261宗
  • 2月25日／新增144宗／總數977宗
  • 2月24日／新增231宗／總數833宗
  • 2月23日／新增169宗／總數602宗
  • 2月22日／新增229宗／總數433宗
  • 2月21日／新增100宗／總數204宗

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南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

  • 首爾廣域市／130宗／增10宗
  • 釜山廣域市／97宗／減1宗
  • 大邱廣域市／5571宗／增190宗
  • 仁川廣域市／9宗／增0宗
  • 光州廣域市／15宗／增2宗
  • 大田廣域市／19宗／增1宗
  • 蔚山廣域市／24宗／增0宗
  • 世宗特別自治市／6宗／增3宗
  • 京畿道／152宗／增11宗
  • 江原道／28宗／增1宗
  • 忠淸北道／25宗／增1宗
  • 忠淸南道／102宗／增4宗
  • 全羅北道／7宗／增0宗
  • 全羅南道／4宗／增0宗
  • 慶尙北道／1107宗／增26宗
  • 慶尙南道／83宗／增0宗
  • 濟州特別自治道／4宗／增0宗
  • ————————
  • 確診總數／7382宗／增248宗
  • 死亡／51宗／增1宗

以上為截至周日（8日）零時之24小時數據，反映周六（7日）全日狀況。

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南韓中央防疫對策本部早前表示，南韓新冠肺炎確診病例中，多近70%與集體感染有關。

南韓政府亦公佈11.7萬億韓圜（約770億港元）額外預算，以控制疫情和紓緩疫情對經濟衝擊，措施包括增購醫療設備、增加醫院床位等等。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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