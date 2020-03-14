【南韓疫情分佈圖】確診突破8000 大邱慶北或列特別災區

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南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周五（13日）新增107宗確診病例，增速再次下跌，並是連續3日不到200人，累計增至8086人確診。南韓再增5名確診患者死亡，令死亡病例增至72宗。另外，南韓計劃將大邱慶北列爲特別災區。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓總理丁世均表示，正為將大邱和慶北列爲特別災區進行相關程序，結束工作後會向總統提出建議。丁世均指，大邱出現首宗新冠肺炎病例已過三周，大邱和慶北新增病例開始大大減少，專門治理輕症患者的生活治療中心和病床及時擴充。但該區居民日常生活深受打擊，故希望將大邱及慶北列爲特別災區。
南韓公佈，周五全日新增確診新冠肺炎病例107宗，累計8086宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7143宗，其中大邱市5990宗，慶北1153宗。
南韓周五（13日）截至0時死亡病例72宗，再增5人死亡，新增死者全是年長者。另外，南韓周五共有714人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加204人，超越新增確診人數。
連同確診病例在內，南韓截至周五共有近26.1萬人接受病毒檢測，其中近23.6萬人的檢測結果呈陰性反應，其餘近1.8萬人的檢測結果待定。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
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確診總數／8086宗／增107宗
死亡／72宗／增5宗
以上為截至周六（14日）零時之24小時數據，反映周五（13日）全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。