【南韓疫情分佈圖】確診突破2000 2天翻倍

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖。南韓是中國以外疫情最嚴重地區

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診個案繼續每天以3位數字急升，最新增加超過250宗，總數突破2000宗，比2天前多一倍。南韓是中國以外疫情最嚴重地區，疫情擴散速度更超越中國。大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例80%。南韓全國17個一級行政區中，已經全部在新冠肺炎疫情下失守。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓當局公佈，截至周五（28日）上午，南韓共有2022宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加256宗。南韓疫情死亡人數維持13人。

南韓周四（27日）確診病例大增505宗。這是新冠肺炎疫情1月20日在南韓爆發以來，南韓通報的最高新增確診人數。新增256病例中，多達182宗都是來自重災區大邱市。

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駐韓美軍周三（26日）亦出現首宗新冠肺炎病例。慶尚北道漆谷郡美軍卡羅爾營（Camp Carroll）一名軍人，去過大邱市沃克營（Camp Walker）後確診。

南韓各地區之中，大邱市、慶尚北道確診病例合計逾1700宗，佔南韓全國總數超過80%。大邱市近日出現口罩和衛生用品搶購潮，排隊購買口罩人龍企滿一整條大道。

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南韓17個一級行政區中，現已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

首爾廣域市／62宗／增6宗

釜山廣域市／63宗／增2宗

大邱廣域市／1314宗／增182宗

仁川廣域市／4宗／增1宗

光州廣域市／9宗／增0宗

大田廣域市／13宗／增4宗

蔚山廣域市／11宗／增0宗

世宗特別自治市／1宗／增0宗

京畿道／66宗／增4宗

江原道／6宗／增0宗

忠淸北道／9宗／增1宗

忠淸南道／16宗／增4宗

全羅北道／5宗／增0宗

全羅南道／1宗／增0宗

慶尙北道／394宗／增49宗

慶尙南道／46宗／增3宗

濟州特別自治道／2宗／增0宗

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確診總數／12022宗／增256宗

死亡／13宗／增0宗

以上數字截至2月28日上午。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。

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南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。

當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。