【南韓疫情分佈圖】確診突破1000 全國所有地區失守

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【歐洲疫情】意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷
南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診個案繼續每天以3位數字急升，總數突破1000宗，死亡人數亦達雙位數至11人。大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例80%。南韓全國17個一級行政區中，已經全部在新冠肺炎疫情下失守。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓當局公佈，截至周三（26日）上午，南韓共有1146宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加169宗。南韓再多1名病人死亡，使南韓疫情至今增至11人死亡。
南韓各地區之中，大邱市及慶尚北道確診病例都達3位數，分別有677宗及267宗，合計佔超過80%。大邱市近日出現口罩和衛生用品搶購潮，排隊購買口罩人龍企滿一整條大道。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者，教會染病人數超過400人。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染，目前確診人數超過100人。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。
南韓17個一級行政區中，現已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：
以上數字截至2月26日上午。