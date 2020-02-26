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【南韓疫情分佈圖】確診突破1000 全國所有地區失守

環球社會熱點 09:46 2020/02/26

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南韓疫情分佈圖。全國所有地區失守，確診人數突破1000

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診個案繼續每天以3位數字急升，總數突破1000宗，死亡人數亦達雙位數至11人。大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例80%。南韓全國17個一級行政區中，已經全部在新冠肺炎疫情下失守。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓當局公佈，截至周三（26日）上午，南韓共有1146宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加169宗。南韓再多1名病人死亡，使南韓疫情至今增至11人死亡。

南韓各地區之中，大邱市及慶尚北道確診病例都達3位數，分別有677宗及267宗，合計佔超過80%。大邱市近日出現口罩和衛生用品搶購潮，排隊購買口罩人龍企滿一整條大道。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者，教會染病人數超過400人。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染，目前確診人數超過100人。

南韓大邱民眾爆買口罩 排隊人龍一望無際

南韓嚴查新天地教會 21.5萬教徒須檢測

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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南韓17個一級行政區中，現已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

  • 首爾廣域市／44宗
  • 釜山廣域市／51宗
  • 大邱廣域市／677宗
  • 仁川廣域市／1宗
  • 光州廣域市／9宗
  • 大田廣域市／3宗
  • 蔚山廣域市／3宗
  • 世宗特別自治市／1宗
  • 京畿道／43宗
  • 江原道／6宗
  • 忠淸北道／5宗
  • 忠淸南道／2宗
  • 全羅北道／3宗
  • 全羅南道／2宗
  • 慶尙北道／267宗
  • 慶尙南道／25宗
  • 濟州特別自治道／2宗
  • ————————
  • 總數／1146宗／11死
  • 比前一天多／169宗／1死

以上數字截至2月26日上午。

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