【南韓疫情分佈圖】破紀錄猛增500宗 確診逾1700

上一篇文章
N95「工業用」與「醫用」口罩 具同樣保護功效
南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診個案繼續每天以3位數字急升，周四增加超過500宗，總數升至超過1700宗。南韓是中國以外疫情最嚴重地區，大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例80%。南韓全國17個一級行政區中，已經全部在新冠肺炎疫情下失守。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓當局公佈，截至周四（27日）下午，南韓共有1766宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加505宗。南韓疫情死亡人數增加1人，至13人。
這是新冠肺炎疫情1月20日在南韓爆發以來，南韓通報的最高新增確診人數。新增505病例中，多達422宗都是來自重災區大邱市。
駐韓美軍周三（26日）亦出現首宗新冠肺炎病例。慶尚北道漆谷郡美軍卡羅爾營（Camp Carroll）一名軍人，去過大邱市沃克營（Camp Walker）後確診。
南韓各地區之中，大邱市及慶尚北道確診病例都達3位數，合計近1500宗，佔南韓全國總數超過80%。大邱市近日出現口罩和衛生用品搶購潮，排隊購買口罩人龍企滿一整條大道。
南韓17個一級行政區中，現已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：
以上數字截至2月27日下午。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者，教會染病人數超過400人。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染，目前確診人數超過100人。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。
當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。