【南韓疫情分佈圖】狂增800確診 連續4天破紀錄

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖。南韓是中國以外疫情最嚴重地區

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）新增確診個案，連續4日破紀錄急增，周六狂升逾800宗，總數超越3000宗。南韓是中國以外疫情最嚴重地區，疫情擴散速度更超越中國。大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例80%。南韓全國17個一級行政區中，已經全部在新冠肺炎疫情下失守。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓政府公佈，截至周六（29日）下午，南韓共有3150宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加813宗。南韓疫情死亡人數增加4人，總數至17人。

最新上升數字打破此前3天紀錄，連續4天創新高。這是新冠肺炎疫情1月20日在南韓爆發以來，南韓通報的最高新增確診人數。

南韓亦出現首宗治癒後重新確診個案，病人為73歲女子。她上周末出院，但都日前再次不適，病毒測試結果呈陽性。

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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

2月29日／新增813宗／總數3150宗

2月28日／新增571宗／總數2337宗

2月27日／新增505宗／總數1766宗

2月26日／新增284宗／總數1261宗

2月25日／新增144宗／總數977宗

2月24日／新增231宗／總數833宗

2月23日／新增169宗／總數602宗

2月22日／新增229宗／總數433宗

2月21日／新增100宗／總數204宗

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南韓最新增加813病例中，多達657宗都是來自重災區大邱市。南韓各地區之中，大邱市、慶尚北道確診病例合計約2700宗，佔南韓全國總數超過80%。

駐韓美軍周三（26日）亦出現首宗新冠肺炎病例。慶尚北道漆谷郡美軍卡羅爾營（Camp Carroll）一名軍人，去過大邱市沃克營（Camp Walker）後確診。

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▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

首爾廣域市／77宗／增15宗

釜山廣域市／80宗／增15宗

大邱廣域市／2236宗／增657宗

仁川廣域市／6宗／增2宗

光州廣域市／9宗／增0宗

大田廣域市／13宗／增0宗

蔚山廣域市／17宗／增3宗

世宗特別自治市／1宗／增0宗

京畿道／82宗／增10宗

江原道／7宗／增0宗

忠淸北道／10宗／增1宗

忠淸南道／55宗／增20宗

全羅北道／5宗／增0宗

全羅南道／3宗／增2宗

慶尙北道／488宗／增79宗

慶尙南道／59宗／增10宗

濟州特別自治道／2宗／增0宗

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確診總數／3150宗／增813宗

死亡／17宗／增4宗

以上數字截至2月29日下午。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。

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南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。

當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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