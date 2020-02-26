【南韓疫情分佈圖】日增近300宗 確診逾1200
南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診個案繼續每天以3位數字急升，總數升至超過1200宗；南韓疫情死亡人數亦達雙位數，增至12人。大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例80%。南韓全國17個一級行政區中，已經全部在新冠肺炎疫情下失守。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓當局公佈，截至周三（26日）下午，南韓共有1261宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加284宗。南韓再多2名病人死亡，使南韓疫情至今增至12人死亡。
駐韓美軍亦出現首宗新冠肺炎病例。慶尚北道漆谷郡美軍卡羅爾營（Camp Carroll）一名軍人，去過大邱市沃克營（Camp Walker）後確診。
南韓各地區之中，大邱市及慶尚北道確診病例都達3位數，合計超過1000宗，佔南韓全國總數超過80%。大邱市近日出現口罩和衛生用品搶購潮，排隊購買口罩人龍企滿一整條大道。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者，教會染病人數超過400人。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染，目前確診人數超過100人。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。
南韓17個一級行政區中，現已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：
- 首爾廣域市／49宗
- 釜山廣域市／58宗
- 大邱廣域市／710宗
- 仁川廣域市／3宗
- 光州廣域市／9宗
- 大田廣域市／5宗
- 蔚山廣域市／4宗
- 世宗特別自治市／1宗
- 京畿道／51宗
- 江原道／6宗
- 忠淸北道／5宗
- 忠淸南道／3宗
- 全羅北道／3宗
- 全羅南道／1宗
- 慶尙北道／317宗
- 慶尙南道／34宗
- 濟州特別自治道／2宗
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- 總數／1261宗／12死
- 比前一天多／284宗／2死
以上數字截至2月26日下午。