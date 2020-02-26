【南韓疫情分佈圖】日增近300宗 確診逾1200

▲ 南韓疫情分佈圖。全國所有地區失守，確診人數突破1000

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診個案繼續每天以3位數字急升，總數升至超過1200宗；南韓疫情死亡人數亦達雙位數，增至12人。大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例80%。南韓全國17個一級行政區中，已經全部在新冠肺炎疫情下失守。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

駐南韓美軍首宗確診 曾到訪大邱軍營

東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線

南韓當局公佈，截至周三（26日）下午，南韓共有1261宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加284宗。南韓再多2名病人死亡，使南韓疫情至今增至12人死亡。

駐韓美軍亦出現首宗新冠肺炎病例。慶尚北道漆谷郡美軍卡羅爾營（Camp Carroll）一名軍人，去過大邱市沃克營（Camp Walker）後確診。

南韓各地區之中，大邱市及慶尚北道確診病例都達3位數，合計超過1000宗，佔南韓全國總數超過80%。大邱市近日出現口罩和衛生用品搶購潮，排隊購買口罩人龍企滿一整條大道。

【日本疫情分佈】北海道首現死亡 確診超越東京

美國準備全球瘟疫大流行 疾控中心發警告

南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者，教會染病人數超過400人。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染，目前確診人數超過100人。

南韓堅持不對中國封關 專家：現在封已太遲

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

南韓政府：可重覆使用低污染口罩

文在寅疑曾接觸確診官員 惹南韓政府憂慮

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷

意大利疫情蔓延南部西西里 曾到香港須隔離

南韓17個一級行政區中，現已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

首爾廣域市／49宗

釜山廣域市／58宗

大邱廣域市／710宗

仁川廣域市／3宗

光州廣域市／9宗

大田廣域市／5宗

蔚山廣域市／4宗

世宗特別自治市／1宗

京畿道／51宗

江原道／6宗

忠淸北道／5宗

忠淸南道／3宗

全羅北道／3宗

全羅南道／1宗

慶尙北道／317宗

慶尙南道／34宗

濟州特別自治道／2宗

————————

總數／1261宗／12死

比前一天多／284宗／2死

以上數字截至2月26日下午。

東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演

特朗普對疫情不上心 美國恐步日韓後塵