【南韓疫情分佈圖】新增逾130宗確診 首爾保險公司爆集體感染

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間18:14）
南韓新型冠狀病毒肺炎疫情有緩和迹象，再新增131宗確診病例。首爾一間保險公司64名員工及家屬確診，為是首都圈最大規模集體感染事件。涉事的客戶服務中心有約200名員工，他們上班不戴口罩。最新數據顯示，南韓新冠肺炎確診個案總數7513宗，其中逾90%個案位於重災區大邱市及慶北市。
南韓疫情嚴重，大韓航空（Korean Air）載客量大跌。公司表示，任職至少2年的空中服務員，在6月前，可申請1至3個月的無薪假期。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓公佈，周一（9日）全日新增確診新冠肺炎病例131宗（大田有患者轉移至京畿道，少1人確診），累計7513宗，暫為南韓一周前調整新增確診人數統計方式後，所錄得最低新增確診數字。
南韓再增3人死亡，死亡病例累計54宗。另外，南韓周一共有247人康復及解除隔離，較周六的康復人數增加81人。
南韓早前更改新冠肺炎確診人數統計方式，由以往每天下午4時前24小時作一整日計算，變成每天零時前24小時計算。
南韓中央防疫對策本部周一(9日)宣布，未來會在當地時間上午10時（香港時間上午9時）公布截至當天0時的疫情情況。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
新統計方式（每日零時至翌日零時）：
以上為截至周二（10日）零時之24小時數據，反映周一（9日）全日狀況。
南韓中央防疫對策本部早前表示，南韓新冠肺炎確診病例中，多近70%與集體感染有關。
南韓政府亦公佈11.7萬億韓圜（約770億港元）額外預算，以控制疫情和紓緩疫情對經濟衝擊，措施包括增購醫療設備、增加醫院床位等等。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。