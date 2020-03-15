【南韓疫情分佈圖】新增確診不足100人 大邱慶北列為特別災區

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月15日 時間20:00）
南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周六（14日）新增76宗確診病例，為23日來首次低於新增確診低於100宗，累計增至8162人確診。南韓再增3名確診患者死亡，令死亡病例增至75宗。另外，南韓總統文在寅宣布將大邱慶北列爲特別災區。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
文在寅宣布把大邱慶北列爲特別災區。根據南韓《災難與安全管理基本法》規定，當有地區被列為特別災區，政府會調查該區的受損情況，並會資助該區修復所需的一半費用。而該地區居民的生活居住、醫保、通訊及電費都會獲得減免。
南韓公佈，周六全日（14日）新增確診新冠肺炎病例76宗，累計8162宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7188宗，其中大邱市6031宗，慶北1157宗。
南韓周六截至0時死亡病例75宗，再增3人死亡。另外，南韓周六共有834人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加120人，超越新增確診人數。
連同確診病例在內，南韓截至周五共有近26.8萬人接受病毒檢測，其中近24.4萬人的檢測結果呈陰性反應，其餘近1.6萬人的檢測結果待定。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
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確診總數／8162宗／增76宗
死亡／75宗／增3宗
以上為截至周日（15日）零時之24小時數據，反映周六（14日）全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。