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【南韓疫情分佈圖】大韓航空增1名機組人員確診 洛杉磯線累計2染病

環球社會熱點 14:26 2020/03/07

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南韓新冠肺炎疫情分佈圖地圖。南韓是中國以外疫情最嚴重國家，南韓全國所有地區皆有確診個案

新型冠狀病毒肺炎疫情有變成外交對戰趨勢。日本簽證收緊限制，暫停南韓免簽後一天，南韓宣佈下周一起暫停日本公民免簽證入境。南韓疫情確診個案，周五再增483宗，累積確診個案增至6767宗。南韓政府早前稱，南韓新冠肺炎病人近70%病例屬於集體感染。南韓是中國以外疫情最嚴重地區。南韓全國停課至3月23日。

【國際疫情總覽 最新消息】

大韓航空（Korean Air）再多一名機組人員確診感染新冠肺炎，累計2人。36歲患者上月20日曾在洛杉磯至仁川航班KE012工作。同一班航班，有另一名機組人員上月25日確診。大韓航空計劃隔離另外30名機組人員。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【日本簽證】日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

【歐洲疫情分佈】德國爆升梵蒂岡城破 英國首死確診破百

南韓政府周六（7日）上午公布，周五全日新增確診483例，累計確診6767例。

南韓外交部副部長趙世暎周五（6日）召開記者會，宣佈南韓會從下周一（9日）起，暫停日本公民免簽證入境南韓政策。趙世暎稱，南韓還會對自日本入境南韓所有外籍旅客，採取特別入境管制措施。

【日本疫情分佈】確診狂增57宗 停免簽爆外交戰

南韓周四（5日）全日新增確診518例，比周三（4日）全日新增438例為多，扭轉了此前3天跌勢；3月1日增幅達破紀錄1062例。

【日本簽證】香港失免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽

南韓擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫

南韓早前更改新冠肺炎確診人數統計方式，由以往每天下午4時前24小時作一整日計算，變成每天零時前24小時計算。

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

新統計方式（每日零時至翌日零時）：

  • 3月6日/新增483宗／總數6767宗
  • 3月5日/新增518宗／總數6284宗
  • 3月4日/新增438宗／總數5766宗
  • 3月3日/新增516宗／總數5328宗
  • 3月2日/新增600宗／總數4812宗
  • 3月1日/新增1062宗／總數3150宗
  • 2月29日/新增813宗／總數2337宗

舊統計方式（每日下午4時至翌日下午4時）：

  • 3月2日／新增599宗／總數4335宗
  • 3月1日／新增586宗／總數3736宗
  • 2月29日／新增813宗／總數3150宗
  • 2月28日／新增571宗／總數2337宗
  • 2月27日／新增505宗／總數1766宗
  • 2月26日／新增284宗／總數1261宗
  • 2月25日／新增144宗／總數977宗
  • 2月24日／新增231宗／總數833宗
  • 2月23日／新增169宗／總數602宗
  • 2月22日／新增229宗／總數433宗
  • 2月21日／新增100宗／總數204宗

【加拿大疫情分佈】逾50宗確診 多倫多卑詩省重災

【美國疫情分佈】夏威夷也確診 近30州失守

南韓新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

  • 首爾廣域市／108宗／增3宗
  • 釜山廣域市／96宗／增1宗
  • 大邱廣域市／5083宗／增390宗
  • 仁川廣域市／9宗／增0宗
  • 光州廣域市／13宗／增0宗
  • 大田廣域市／18宗／增0宗
  • 蔚山廣域市／23宗／增0宗
  • 世宗特別自治市／1宗／增0宗
  • 京畿道／130宗／增10宗
  • 江原道／26宗／增1宗
  • 忠淸北道／20宗／增5宗
  • 忠淸南道／92宗／增2宗
  • 全羅北道／7宗／增0宗
  • 全羅南道／5宗／增0宗
  • 慶尙北道／1049宗／增65宗
  • 慶尙南道／82宗／增5宗
  • 濟州特別自治道／4宗／增0宗
  • ————————
  • 確診總數／6767宗／增483宗
  • 死亡／44宗／增2宗

以上為截至周六（7日）零時之24小時數據，反映周五全日狀況。

南韓道歉認「口罩大亂」害民眾排隊零收獲

「避開人群就是救命」日本指年輕人無意中播毒

南韓中央防疫對策本部早前指，南韓新冠肺炎確診病例中，多達65.6%與集體感染有關。

當局稱，大邱市新天地教會相關確診患者多達2583例，佔當地確診患者的64.5%；忠清南道天安市，有舞蹈教室等7所運動設施人員集體感染，人數達80人；釜山市和慶尚南道有溫泉教會集體感染；在首爾市有商住兩用大廈多人集體感染。

南韓政府亦公佈11.7萬億韓圜（約770億港元）額外預算，以控制疫情和紓緩疫情對經濟衝擊，措施包括增購醫療設備、增加醫院床位等等。

新天地教會首輪檢測 82%教徒確診

文在寅宣佈抗疫戰爭 24小時戒備狀態

南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例90%，約5700宗。

文在寅疑曾接觸確診官員 惹南韓政府憂慮

東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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