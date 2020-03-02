【南韓疫情分佈圖】增600確診 延長全國停課

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖。南韓是中國以外疫情最嚴重國家，南韓全國所有地區皆有確診個案

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）新增確診個案，數字回落一天後再次上升。南韓新冠肺炎確診人數超過4300人，是中國以外疫情最嚴重地區，疫情擴散速度更超越中國。南韓宣佈延長全國停課至3月23日。南韓大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%，逾3700宗。

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（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓政府公佈，截至周一（2日）下午，南韓共有4335宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加599宗。南韓疫情死亡人數增加8人，至26人。

南韓最近2天新增病例未有維持破紀錄趨勢，但周一數字仍多於周日，反映南韓新冠肺炎疫情未見到頂。

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南韓新增病例上周連續4天破紀錄上升，周六（29日）達到巔峰新增813例；周日則有所回落，新增476例。

南韓外交部指，截至當地時間周日清晨，因疫情針對南韓採取入境管制措施的國家和地區增至78個。

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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

3月2日／新增599宗／總數4335宗

3月1日／新增586宗／總數3736宗

2月29日／新增813宗／總數3150宗

2月28日／新增571宗／總數2337宗

2月27日／新增505宗／總數1766宗

2月26日／新增284宗／總數1261宗

2月25日／新增144宗／總數977宗

2月24日／新增231宗／總數833宗

2月23日／新增169宗／總數602宗

2月22日／新增229宗／總數433宗

2月21日／新增100宗／總數204宗

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南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：

首爾廣域市／91宗／增4宗

釜山廣域市／88宗／增5宗

大邱廣域市／3081宗／增377宗

仁川廣域市／7宗／增1宗

光州廣域市／9宗／增0宗

大田廣域市／14宗／增1宗

蔚山廣域市／20宗／增0宗

世宗特別自治市／1宗／增0宗

京畿道／92宗／增3宗

江原道／19宗／增4宗

忠淸北道／11宗／增0宗

忠淸南道／78宗／增10宗

全羅北道／6宗／增0宗

全羅南道／5宗／增2宗

慶尙北道／624宗／增68宗

慶尙南道／64宗／增1宗

濟州特別自治道／2宗／增0宗

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確診總數／4212宗／增476宗

死亡／22宗／增4宗

以上數字截至3月2日上午。下午具體數字尚待公佈。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。

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南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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