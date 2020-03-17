【南韓疫情分佈圖】增6宗輸入病例 向所有旅客實施入境管制

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【加拿大疫情分佈圖】80%省份失守 全國逾400確診
南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周一（16日）新增84宗確診病例，連續3日的新增確診病例低於100宗，累計增至8320人確診。南韓再增7名確診患者死亡，令死亡病例增至82宗。另外，由於其中6宗新增病例為輸入病例，南韓政府宣布由周四（19日）起，向所有入境南韓的旅客實施特別管制措施。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓政府周一表示，最近3至4天內從國外入境的南韓公民中，已有6人確診感染新冠肺炎，而歐洲、美國和亞洲多國的病例仍然增加。南韓政府將由周四起，向所有入境南韓的旅客實施管制措施。旅客入境時要接受個別的健康檢查，確認入境時有否出現發燒、咳嗽等相關症狀，更要向南韓衛生部門提供在南韓的住址及電話號碼等信息，及下載自我診斷的手機應用程式。
南韓公佈，周一（16日）全日新增確診新冠肺炎病例84宗，累計8320宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7267宗，其中大邱市6098宗，慶北1169宗。
南韓周一截至0時死亡病例81宗，當日新增6宗死亡病例，但周二（16日）上午於慶北地區新增1宗死亡病例，累計增至82人死亡。
另外，南韓周一共有1401人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加264人，超越新增確診人數。
連同確診病例在內，南韓截至周一共有近28.7萬人接受病毒檢測，其中26.1萬人的檢測結果呈陰性反應，1.7萬人的檢測結果待定。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
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確診總數／8320宗（包括6名隔離人士）／增84宗（新增2人於隔離過程確診）
死亡／81宗／增6宗
以上為截至周二（17日）零時之24小時數據，反映周一（16日）全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。