【南韓疫情分佈圖】反擊日本暫停免簽 再增483人確診

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月07日 時間10:00）
新型冠狀病毒肺炎疫情有變成外交對戰趨勢。日本簽證收緊限制，暫停南韓免簽後一天，南韓宣佈下周一起暫停日本公民免簽證入境。南韓疫情確診個案，周五再增483宗，累積確診個案增至6767宗。南韓政府早前稱，南韓新冠肺炎病人近70%病例屬於集體感染。南韓是中國以外疫情最嚴重地區。南韓全國停課至3月23日。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓政府周六（7日）公布，截止當日零時，周五新增確診483例，累計確診6767例。
南韓外交部副部長趙世暎周五（6日）召開記者會，宣佈南韓會從下周一（9日）起，暫停日本公民免簽證入境南韓政策。趙世暎稱，南韓還會對自日本入境南韓所有外籍旅客，採取特別入境管制措施。
南韓周四（5日）全日新增確診518例，比周三（4日）全日新增438例為多，扭轉了此前3天跌勢；3月1日增幅達破紀錄1062例。
南韓早前更改新冠肺炎確診人數統計方式，由以往每天下午4時前24小時作一整日計算，變成每天零時前24小時計算。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
新統計方式（每日零時至翌日零時）：
舊統計方式（每日下午4時至翌日下午4時）：
南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：
以上為截至周五（6日）零時之24小時數據，反映周四全日狀況，未計及周五半日最新統計。
南韓中央防疫對策本部周三（4日）召開記者會，本部長鄭銀敬指出，南韓新冠肺炎確診病例中，多達65.6%與集體感染有關。
當局稱，大邱市新天地教會相關確診患者多達2583例，佔當地確診患者的64.5%；忠清南道天安市，有舞蹈教室等7所運動設施人員集體感染，人數達80人；釜山市和慶尚南道有溫泉教會集體感染；在首爾市有商住兩用大廈多人集體感染。
南韓政府亦公佈11.7萬億韓圜（約770億港元）額外預算，以控制疫情和紓緩疫情對經濟衝擊，措施包括增購醫療設備、增加醫院床位等等。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例90%，約5700宗。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。