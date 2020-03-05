【南韓疫情分佈圖】半日增300確診 有望見頂

南韓新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，周四半日新增300餘宗新冠肺炎確診個案，累計升至超過6000病例。南韓新增病例此前已連續第3日放緩，帶來見頂希望。南韓政府稱，南韓近70%病例屬於集體感染。南韓是中國以外疫情最嚴重地區。南韓全國停課至3月23日。
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（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
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南韓周四（5日）下午公佈，截至下午4時，南韓新冠肺炎確診病例增加322宗，總數升至6088例；死亡病例增加5宗，至40宗；47人治愈並解除隔離，累計治愈88人。
南韓周三（4日）全日新增438宗新冠肺炎確診個案，增幅比3月1至3日都要低；3月1日增幅為破紀錄1062宗。
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南韓早前更改新冠肺炎確診人數統計方式，由以往每天下午4時前24小時作一整日計算，變成每天零時前24小時計算。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
新統計方式（每日零時至翌日零時）：
- 3月5日/新增322宗／總數6088宗（截至下午4時）
- 3月4日/新增438宗／總數5766宗
- 3月3日/新增516宗／總數5328宗
- 3月2日/新增600宗／總數4812宗
- 3月1日/新增1062宗／總數3150宗
- 2月29日/新增813宗／總數2337宗
舊統計方式（每日下午4時至翌日下午4時）：
- 3月2日／新增599宗／總數4335宗
- 3月1日／新增586宗／總數3736宗
- 2月29日／新增813宗／總數3150宗
- 2月28日／新增571宗／總數2337宗
- 2月27日／新增505宗／總數1766宗
- 2月26日／新增284宗／總數1261宗
- 2月25日／新增144宗／總數977宗
- 2月24日／新增231宗／總數833宗
- 2月23日／新增169宗／總數602宗
- 2月22日／新增229宗／總數433宗
- 2月21日／新增100宗／總數204宗
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南韓17個一級行政區，早已全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：
- 首爾廣域市／103宗／增4宗
- 釜山廣域市／92宗／增0宗
- 大邱廣域市／4326宗／增320宗
- 仁川廣域市／9宗／增0宗
- 光州廣域市／14宗／增1宗
- 大田廣域市／16宗／增1宗
- 蔚山廣域市／23宗／增0宗
- 世宗特別自治市／1宗／增0宗
- 京畿道／110宗／增9宗
- 江原道／23宗／增2宗
- 忠淸北道／12宗／增1宗
- 忠淸南道／86宗／增4宗
- 全羅北道／7宗／增0宗
- 全羅南道／5宗／增0宗
- 慶尙北道／861宗／增87宗
- 慶尙南道／74宗／增9宗
- 濟州特別自治道／4宗／增1宗
- ————————
- 確診總數／5766宗／增438宗
- 死亡／35宗／增3宗
以上為截至周四（5日）零時之24小時數據，反映周三全日狀況，未計及周四最新半日數據。
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南韓中央防疫對策本部早前召開記者會，本部長鄭銀敬指出，南韓新冠肺炎確診病例中，多達65.6%與集體感染有關。
當局稱，大邱市新天地教會相關確診患者多達2583例，佔當地確診患者的64.5%；忠清南道天安市，有舞蹈教室等7所運動設施人員集體感染，人數達80人；釜山市和慶尚南道有溫泉教會集體感染；在首爾市有商住兩用大廈多人集體感染。
南韓政府亦公佈11.7萬億韓圜（約770億港元）額外預算，以控制疫情和紓緩疫情對經濟衝擊，措施包括增購醫療設備、增加醫院床位等等。
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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%，約5200宗。
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南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。
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