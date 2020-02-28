【南韓疫情分佈圖】再破紀錄增近600確診 總數至2300
南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診個案繼續每天以3位數字急升，周五再創新紀錄，新增新冠肺炎確診個案近600宗，總數升至逾2300宗。南韓是中國以外疫情最嚴重地區，疫情擴散速度更超越中國。大邱市異端教會新天地耶穌會超級傳播，是為南韓疫情關鍵；大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例80%。南韓全國17個一級行政區中，已經全部在新冠肺炎疫情下失守。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓政府公佈，截至周五（28日）下午，南韓共有2337宗新冠肺炎確診個案，比前一日增加571宗。南韓疫情死亡人數維持13人。
最新上升數字打破了周四（27日）確診病例增加505宗紀錄。這是新冠肺炎疫情1月20日在南韓爆發以來，南韓通報的最高新增確診人數。新增571病例中，多達447宗都是來自重災區大邱市。
駐韓美軍周三（26日）亦出現首宗新冠肺炎病例。慶尚北道漆谷郡美軍卡羅爾營（Camp Carroll）一名軍人，去過大邱市沃克營（Camp Walker）後確診。
南韓各地區之中，大邱市、慶尚北道確診病例合計約2000宗，佔南韓全國總數超過80%。大邱市近日出現口罩和衛生用品搶購潮，排隊購買口罩人龍企滿一整條大道。
南韓17個一級行政區中，全部在新冠肺炎疫情下失守，各區確診數字如下：
- 首爾廣域市／62宗／增6宗
- 釜山廣域市／65宗／增4宗
- 大邱廣域市／1579宗／增447宗
- 仁川廣域市／4宗／增1宗
- 光州廣域市／9宗／增0宗
- 大田廣域市／14宗／增5宗
- 蔚山廣域市／14宗／增3宗
- 世宗特別自治市／1宗／增0宗
- 京畿道／72宗／增10宗
- 江原道／7宗／增1宗
- 忠淸北道／9宗／增1宗
- 忠淸南道／35宗／增23宗
- 全羅北道／5宗／增0宗
- 全羅南道／1宗／增0宗
- 慶尙北道／409宗／增64宗
- 慶尙南道／49宗／增6宗
- 濟州特別自治道／2宗／增0宗
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- 確診總數／2337宗／增505宗
- 死亡／13宗／增0宗
以上數字截至2月28日下午。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。
當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。