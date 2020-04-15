  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 17:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【南韓疫情分佈圖】「復陽」增至133宗 隔離中選民限時投票

環球社會熱點 17:18 2020/04/15

分享：

南韓新冠肺炎疫情分佈

南韓疫情有好轉跡象，單日新增病例回落至雙位數字。南韓周三（15日）新增27宗新冠肺炎確診個案，在近兩周新增病例中，輸入個案佔比超過50%；康復後「復陽」病例新增9宗至133宗。周三是南韓國會選舉投票日，一般選民可在當地上午6時至下午6時投票；正接受家居隔離的選民可在下午6點後前往票站投票。

【南韓疫情】投票印蓋於手打卡 當局警告有感染風險

【疫情投票】香港可取經？南韓選舉隔離人士都有得投

南韓由4月1日起，所有入境人士不論任何國籍都要隔離兩周。隔離中的選民只要沒有發燒、咳嗽等疑似症狀，可以步行或自駕方式，前往票站投票，不得使用交通工具。

【抗疫有道】南韓官員：過百國家要求協助病毒檢測

【美國疫情分佈】   【歐洲疫情分佈】

南韓當局周三公布，截至周三凌晨零時，累計增至10,591人確診，大邱和慶北確診佔總確診人數近80%，其中大邱市6,823宗，慶北1,384宗。

死亡病例224宗，較前日新增3宗死亡病例。南韓周二共有7,616人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加82人。

【南韓疫情】JYJ金在中謊稱受感染 政府：難以處罰

【新天地教會】南韓前信徒：曾覺是天堂 離開後發現是邪教

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

  • 首爾廣域市／617宗
  • 釜山廣域市／126宗
  • 大邱廣域市／6,823宗
  • 仁川廣域市／88宗
  • 光州廣域市／28宗
  • 大田廣域市／39宗
  • 蔚山廣域市／40宗
  • 世宗特別自治市／46宗
  • 京畿道／645宗
  • 江原道／51宗
  • 忠淸北道／45宗
  • 忠淸南道／137宗
  • 全羅北道／17宗
  • 全羅南道／15宗
  • 慶尙北道／1,384宗
  • 慶尙南道／113宗
  • 濟州特別自治道／13宗
  • 入境檢疫/342宗

————————

確診總數／10384宗／增27宗

死亡／225宗／增3宗

以上為截至周三（15日）零時之24小時數據，反映周二（14日）全日狀況。

世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用

【美國疫情】特朗普稱圍巾比口罩佳 疾控中心：未有證據

南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增

【隔離奇招】秘魯、巴拿馬一招限國民出門

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 
立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【抗疫有道】南韓官員：過百國家要求協助病毒檢測
2020/04/01
【抗疫有道】南韓官員：過百國家要求協助病毒檢測
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
今日
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
2020/03/21
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
2020/04/13
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診
今日
【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診
疫情 傳染病 首爾 全羅南道 南韓 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

Bill Gates：世界現在最需要世衛 削經費好危險

下一篇文章

【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【停世衛撥款】美媒揭特朗普以此作籌碼 安插美國人
【停世衛撥款】美媒揭特朗普以此作籌碼 安插美國人
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間17:00）