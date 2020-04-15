【南韓疫情分佈圖】「復陽」增至133宗 隔離中選民限時投票

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈

南韓疫情有好轉跡象，單日新增病例回落至雙位數字。南韓周三（15日）新增27宗新冠肺炎確診個案，在近兩周新增病例中，輸入個案佔比超過50%；康復後「復陽」病例新增9宗至133宗。周三是南韓國會選舉投票日，一般選民可在當地上午6時至下午6時投票；正接受家居隔離的選民可在下午6點後前往票站投票。

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南韓由4月1日起，所有入境人士不論任何國籍都要隔離兩周。隔離中的選民只要沒有發燒、咳嗽等疑似症狀，可以步行或自駕方式，前往票站投票，不得使用交通工具。

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南韓當局周三公布，截至周三凌晨零時，累計增至10,591人確診，大邱和慶北確診佔總確診人數近80%，其中大邱市6,823宗，慶北1,384宗。

死亡病例224宗，較前日新增3宗死亡病例。南韓周二共有7,616人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加82人。

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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

首爾廣域市／617宗

釜山廣域市／126宗

大邱廣域市／6,823宗

仁川廣域市／88宗

光州廣域市／28宗

大田廣域市／39宗

蔚山廣域市／40宗

世宗特別自治市／46宗

京畿道／645宗

江原道／51宗

忠淸北道／45宗

忠淸南道／137宗

全羅北道／17宗

全羅南道／15宗

慶尙北道／1,384宗

慶尙南道／113宗

濟州特別自治道／13宗

入境檢疫/342宗

————————

確診總數／10384宗／增27宗

死亡／225宗／增3宗

以上為截至周三（15日）零時之24小時數據，反映周二（14日）全日狀況。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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