【南韓疫情分佈】確診破1萬宗 延長保持社交距離措施兩周

南韓疫情持續，單日新增病例連續第3日回落至雙位數字，但仍累計突破至過萬人確診。南韓周五（4月3日）新增94宗新冠肺炎確診個案，死亡個案增5宗。南韓宣布延長保持社交距離措施兩周，宗教設施、室內體育設施、俱樂部等娛樂設施等需繼續關閉。
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（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓當局周六（3日）公布，截至周六凌晨零時，累計增至10156人確診，大邱和慶北確診佔總確診人數近80%，其中大邱市6761宗，慶北1310宗。
死亡病例177宗，新增3宗死亡病例。南韓周四共有6325人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加304人，繼續多於新增確診人數。
連同確診病例在內，南韓累計對45.5萬人進行病毒檢測，其中逾42.5萬人的檢測結果呈陰性反應，逾2萬人的檢測結果待定。
另外，南韓由4月1日起，所有入境人士不論任何國籍都要隔離兩周。
南韓總理丁世均上周六指，雖然南韓政府早前已加強來自歐美入境人士的檢疫，但考慮到疫情正在全球蔓延，而且史無前例，政府需要採取額外措施。
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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
- 4月3日/新增94宗/總數10156宗
- 4月2日/新增86宗/總數10062宗
- 4月1日/新增89宗/總數9976宗
- 3月31日/新增101宗/總數9887宗
- 3月30日/新增125宗/總數9786宗
- 3月29日/新增78宗/總數9661宗
- 3月28日/新增105宗/總數9583宗
- 3月27日/新增146宗/總數9478宗
- 3月26日/新增91宗/總數9332宗
- 3月25日/新增104宗/總數9241宗
- 3月24日/新增100宗/總數9137宗
- 3月23日/新增76宗/總數9037宗
- 3月22日/新增64宗/總數8961宗
- 3月21日/新增98宗/總數8897宗
- 3月20日/新增147宗/總數8799宗
- 3月19日/新增87宗/總數8652宗
- 3月18日/新增152宗/總數8565宗
- 3月17日/新增93宗/總數8413宗
- 3月16日/新增84宗/總數8320宗
- 3月15日/新增74宗/總數8236宗
- 3月14日/新增76宗/總數8162宗
- 3月13日/新增107宗/總數8086宗
- 3月12日/新增110宗/總數7979宗
- 3月11日/新增114宗/總數7869宗
- 3月10日/新增242宗/總數7755宗
- 3月9日/新增131宗／總數7513宗
- 3月8日/新增248宗／總數7382宗
- 3月7日/新增367宗／總數7134宗
- 3月6日/新增483宗／總數6767宗
- 3月5日/新增518宗／總數6284宗
- 3月4日/新增438宗／總數5766宗
- 3月3日/新增516宗／總數5328宗
- 3月2日/新增600宗／總數4812宗
- 3月1日/新增1062宗／總數3150宗
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- 首爾廣域市／528宗
- 釜山廣域市／122宗
- 大邱廣域市／6761宗
- 仁川廣域市／77宗
- 光州廣域市／26宗
- 大田廣域市／36宗
- 蔚山廣域市／40宗
- 世宗特別自治市／46宗
- 京畿道／562宗
- 江原道／42宗
- 忠淸北道／45宗
- 忠淸南道／135宗
- 全羅北道／15宗
- 全羅南道／15宗
- 慶尙北道／1310宗
- 慶尙南道／108宗
- 濟州特別自治道／9宗
- 入境檢疫/279宗
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確診總數／10156宗／增94宗
死亡／177宗／增3宗
以上為截至周六（4日）零時之24小時數據，反映周五（3日）全日狀況。
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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。
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