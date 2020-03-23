  • 28°C
香港時間 : 2020323日 (一) 15:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【南韓疫情分佈】新增64病例 本月最低單日升幅

環球社會熱點 14:38 2020/03/23

分享：

南韓新冠肺炎疫情分佈圖地圖。南韓疫情確診人數遭意大利爬頭

新型冠狀病毒肺炎在南韓的疫情漸有緩和，周日（22日）新增64宗確診，累計增至8961人確診，再多257人治癒出院，連續多日治癒人數多於新增病例。另外，南韓周日新增7名患者死亡。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【英國疫情】傳染病學家狠批「群體免疫」策略

死亡率看疫情 意大利為何高過湖北 南韓極低

南韓公佈，周日全日新增確診新冠肺炎病例64宗，累計8961宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7667宗，其中大邱市6411宗，慶北1256宗。

截至周一凌晨零時，死亡病例111宗，新增7宗死亡病例。南韓周日共有3166人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加257人，繼續多於新增確診人數。

連同確診病例在內，南韓累計對33.8萬人進行病毒檢測，其中31.5萬人的檢測結果呈陰性反應，近1.4萬人的檢測結果待定。

【歐洲疫情分佈】

【新天地教會】南韓前信徒：曾覺是天堂 離開後發現是邪教

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

統計方式：每日零時至翌日零時

  • 3月22日/新增64宗/總數8961宗
  • 3月21日/新增98宗/總數8897宗
  • 3月20日/新增147宗/總數8799宗
  • 3月19日/新增87宗/總數8652宗
  • 3月18日/新增152宗/總數8565宗
  • 3月17日/新增93宗/總數8413宗
  • 3月16日/新增84宗/總數8320宗
  • 3月15日/新增74宗/總數8236宗
  • 3月14日/新增76宗/總數8162宗
  • 3月13日/新增107宗/總數8086宗
  • 3月12日/新增110宗/總數7979宗
  • 3月11日/新增114宗/總數7869宗
  • 3月10日/新增242宗/總數7755宗
  • 3月9日/新增131宗／總數7513宗
  • 3月8日/新增248宗／總數7382宗
  • 3月7日/新增367宗／總數7134宗
  • 3月6日/新增483宗／總數6767宗
  • 3月5日/新增518宗／總數6284宗
  • 3月4日/新增438宗／總數5766宗
  • 3月3日/新增516宗／總數5328宗
  • 3月2日/新增600宗／總數4812宗
  • 3月1日/新增1062宗／總數3150宗

【美國疫情分佈】

【加拿大疫情分佈】

朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

  • 首爾廣域市／330宗／增6宗
  • 釜山廣域市／109宗／增1宗
  • 大邱廣域市／6411宗／增24宗
  • 仁川廣域市／40宗／增0宗
  • 光州廣域市／19宗／增0宗
  • 大田廣域市／24宗／增0宗
  • 蔚山廣域市／36宗／增0宗
  • 世宗特別自治市／42宗／增1宗
  • 京畿道／351宗／增14宗
  • 江原道／30宗／增0宗
  • 忠淸北道／37宗／增2宗
  • 忠淸南道／120宗／增0宗
  • 全羅北道／10宗／增0宗
  • 全羅南道／6宗／增0宗
  • 慶尙北道／1256宗／增2宗
  • 慶尙南道／89宗／增1宗
  • 濟州特別自治道／4宗／增0宗
  • 隔離區/47宗/增13宗

————————

確診總數／8961宗／增64宗

死亡／111宗／增7宗

以上為截至周一（23日）零時之24小時數據，反映周日（22日）全日狀況。

【歐洲疫情】西班牙全境封鎖 法國關閉公共場所

【美國疫情】白宮指特朗普對新冠肺炎檢測 呈陰性反應

南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

C朗旗下酒店改成醫院 體壇名人齊出手抗疫

【美國疫情】入境禁令擴大至英國愛爾蘭 美國機場大混亂

相關文章

【日本簽證】日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力
2020/03/06
【日本簽證】日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力
【美國疫情分佈圖】確診破3.5萬宗 特朗普宣布華盛頓州為「重大災區」
今日
【美國疫情分佈圖】確診破3.5萬宗 特朗普宣布華盛頓州為「重大災區」
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
2020/03/21
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
【日本疫情分佈圖】出入境管制擴大至美國 岡山縣失守
今日
【日本疫情分佈圖】出入境管制擴大至美國 岡山縣失守
【歐洲疫情分佈圖】意大利累積確診破5萬宗 死亡個案接近5千
今日
【歐洲疫情分佈圖】意大利累積確診破5萬宗 死亡個案接近5千
傳染病 疫情 首爾 全羅南道 南韓 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【俄羅斯疫情】普京放獅子老虎上街嚇民眾留家 印媒斥假新聞

下一篇文章

【美國疫情分佈圖】確診破3.5萬宗 特朗普宣布華盛頓州為「重大災區」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」
【美國疫情】特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」
【美國疫情】特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救
【美國疫情】特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救
【美國疫情分佈圖】確診破3.5萬宗 特朗普宣布華盛頓州為「重大災區」
【美國疫情分佈圖】確診破3.5萬宗 特朗普宣布華盛頓州為「重大災區」
【日本疫情分佈圖】出入境管制擴大至美國 岡山縣失守
【日本疫情分佈圖】出入境管制擴大至美國 岡山縣失守
新型冠狀肺炎全球疫情（03月23日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月23日 時間15:00）
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增