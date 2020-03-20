【南韓疫情分佈】新增病例回落至雙位數 中日韓外長開視像會議

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【美國疫情】美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者
南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，周四（19日）的新增病例重新回落至雙位數字，新增87宗確診病例，累計增至8652人確診。南韓再增3名確診患者死亡，令死亡病例增至94宗。另外，南韓與中國及日本的外長共同舉行視像會議，商討對抗新冠肺炎疫情的對策。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
韓聯社報道，南韓外長康京和、中國國務委員兼外長王毅、日本外相茂木敏充周五（20日）舉行視像會議，討論應對新型肺炎疫情。康京和會於會議上強調，為最大限度降低經濟損失，有必要在入境管制中為商務人士提供豁免。
南韓公佈，周四（19日）全日新增確診新冠肺炎病例87宗，累計8652宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7478宗，其中大邱市6275宗，慶北1203宗。
南韓周五截至0時死亡病例94宗，新增3宗死亡病例。南韓周四共有2233人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加286人，超越新增確診人數。
連同確診病例在內，南韓截至周五共有近31.7萬人接受病毒檢測，其中29.2萬人的檢測結果呈陰性反應，近1.6萬人的檢測結果待定。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
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確診總數／8652宗（包括17名隔離人士）／增87宗（新增1人隔離）
死亡／94宗／增3宗
以上為截至周五（20日）零時之24小時數據，反映周四（19日）全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。