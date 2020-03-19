【南韓疫情分佈】新增病例再破百 向所有旅客實施入境管制

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南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，連續4日新增確診病例低於100宗後，周三（18日）新增152宗確診病例，累計增至8565人確診。南韓再增8名確診患者死亡，令死亡病例增至92宗。另外，南韓政府周四（19日）起，向所有入境南韓的旅客實施特別管制措施。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
南韓政府由周四起，向所有入境南韓的旅客實施管制措施。旅客入境時要接受個別的健康檢查，確認入境時有否出現發燒、咳嗽等相關症狀，更要向南韓衛生部門提供在南韓的住址及電話號碼等信息，及下載自我診斷的手機應用程式。
南韓公佈，周三（18日）全日新增確診新冠肺炎病例152宗，累計8565宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7431宗，其中大邱市6241宗，慶北1190宗。
南韓周三截至0時死亡病例91宗，當日新增7宗死亡病例，周四上午再增1人死亡。南韓周三共有1947人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加407人，超越新增確診人數。
連同確診病例在內，南韓截至周二共有30.7萬人接受病毒檢測，其中近28.3萬人的檢測結果呈陰性反應，近1.6萬人的檢測結果待定。
新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
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確診總數／8565宗（包括15名隔離人士）／增152宗（新增5人隔離）
死亡／91宗／增7宗
以上為截至周三（18日）零時之24小時數據，反映周二（17日）全日狀況。
南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。