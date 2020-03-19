【南韓疫情分佈】新增病例再破百 向所有旅客實施入境管制

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖地圖。南韓疫情確診人數遭意大利爬頭

南韓新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，連續4日新增確診病例低於100宗後，周三（18日）新增152宗確診病例，累計增至8565人確診。南韓再增8名確診患者死亡，令死亡病例增至92宗。另外，南韓政府周四（19日）起，向所有入境南韓的旅客實施特別管制措施。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓政府由周四起，向所有入境南韓的旅客實施管制措施。旅客入境時要接受個別的健康檢查，確認入境時有否出現發燒、咳嗽等相關症狀，更要向南韓衛生部門提供在南韓的住址及電話號碼等信息，及下載自我診斷的手機應用程式。

南韓公佈，周三（18日）全日新增確診新冠肺炎病例152宗，累計8565宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7431宗，其中大邱市6241宗，慶北1190宗。

南韓周三截至0時死亡病例91宗，當日新增7宗死亡病例，周四上午再增1人死亡。南韓周三共有1947人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加407人，超越新增確診人數。

連同確診病例在內，南韓截至周二共有30.7萬人接受病毒檢測，其中近28.3萬人的檢測結果呈陰性反應，近1.6萬人的檢測結果待定。

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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

統計方式：每日零時至翌日零時

3月18日/新增152宗/總數8565宗

3月17日/新增93宗/總數8413宗

3月16日/新增84宗/總數8320宗

3月15日/新增74宗/總數8236宗

3月14日/新增76宗/總數8162宗

3月13日/新增107宗/總數8086宗

3月12日/新增110宗/總數7979宗

3月11日/新增114宗/總數7869宗

3月10日/新增242宗/總數7755宗

3月9日/新增131宗／總數7513宗

3月8日/新增248宗／總數7382宗

3月7日/新增367宗／總數7134宗

3月6日/新增483宗／總數6767宗

3月5日/新增518宗／總數6284宗

3月4日/新增438宗／總數5766宗

3月3日/新增516宗／總數5328宗

3月2日/新增600宗／總數4812宗

3月1日/新增1062宗／總數3150宗

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首爾廣域市／282宗／增12宗

釜山廣域市／107宗／增0宗

大邱廣域市／6241宗／增97宗

仁川廣域市／32宗／增0宗

光州廣域市／17宗／增0宗

大田廣域市／22宗／增0宗

蔚山廣域市／36宗／增6宗

世宗特別自治市／41宗／增0宗

京畿道／295宗／增18宗

江原道／30宗／增0宗

忠淸北道／33宗／增1宗

忠淸南道／118宗／增0宗

全羅北道／10宗／增1宗

全羅南道／5宗／增0宗

慶尙北道／1190宗／增12宗

慶尙南道／86宗／增0宗

濟州特別自治道／4宗／增0宗

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確診總數／8565宗（包括15名隔離人士）／增152宗（新增5人隔離）

死亡／91宗／增7宗

以上為截至周三（18日）零時之24小時數據，反映周二（17日）全日狀況。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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