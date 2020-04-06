【南韓疫情分佈】或現轉機 新增確診創個半月新低

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈

南韓疫情有好轉跡象，單日新增病例連續第5日回落至雙位數字。南韓周日（4月5日）新增47宗新冠肺炎確診個案，為46日新低。而死亡個案則增3宗。

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（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

南韓當局周一（6日）公布，截至周日凌晨零時，累計增至10284人確診，大邱和慶北確診佔總確診人數近80%，其中大邱市6781宗，慶北1316宗。

死亡病例186宗，較前日新增3宗死亡病例。南韓周日共有6596人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加135人，繼續多於新增確診人數。

連同確診病例在內，南韓累計對46.7萬人進行病毒檢測，其中逾43.7萬人的檢測結果呈陰性反應，近2萬人的檢測結果待定。

另外，南韓由4月1日起，所有入境人士不論任何國籍都要隔離兩周。

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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

統計方式：每日零時至翌日零時

4月5日/新增47宗/總數10284宗

4月4日/新增81宗/總數10237宗

4月3日/新增94宗/總數10156宗

4月2日/新增86宗/總數10062宗

4月1日/新增89宗/總數9976宗

3月31日/新增101宗/總數9887宗

3月30日/新增125宗/總數9786宗

3月29日/新增78宗/總數9661宗

3月28日/新增105宗/總數9583宗

3月27日/新增146宗/總數9478宗

3月26日/新增91宗/總數9332宗

3月25日/新增104宗/總數9241宗

3月24日/新增100宗/總數9137宗

3月23日/新增76宗/總數9037宗

3月22日/新增64宗/總數8961宗

3月21日/新增98宗/總數8897宗

3月20日/新增147宗/總數8799宗

3月19日/新增87宗/總數8652宗

3月18日/新增152宗/總數8565宗

3月17日/新增93宗/總數8413宗

3月16日/新增84宗/總數8320宗

3月15日/新增74宗/總數8236宗

3月14日/新增76宗/總數8162宗

3月13日/新增107宗/總數8086宗

3月12日/新增110宗/總數7979宗

3月11日/新增114宗/總數7869宗

3月10日/新增242宗/總數7755宗

3月9日/新增131宗／總數7513宗

3月8日/新增248宗／總數7382宗

3月7日/新增367宗／總數7134宗

3月6日/新增483宗／總數6767宗

3月5日/新增518宗／總數6284宗

3月4日/新增438宗／總數5766宗

3月3日/新增516宗／總數5328宗

3月2日/新增600宗／總數4812宗

3月1日/新增1062宗／總數3150宗

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首爾廣域市／563宗

釜山廣域市／122宗

大邱廣域市／6781宗

仁川廣域市／80宗

光州廣域市／27宗

大田廣域市／39宗

蔚山廣域市／40宗

世宗特別自治市／46宗

京畿道／580宗

江原道／45宗

忠淸北道／45宗

忠淸南道／136宗

全羅北道／16宗

全羅南道／15宗

慶尙北道／1316宗

慶尙南道／111宗

濟州特別自治道／12宗

入境檢疫/310宗

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確診總數／10284宗／增47宗

死亡／186宗／增3宗

以上為截至周一（6日）零時之24小時數據，反映周日（5日）全日狀況。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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