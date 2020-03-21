【南韓疫情分佈】再多147宗 治癒人數連日高於新病例

▲ 南韓新冠肺炎疫情分佈圖地圖。南韓疫情確診人數遭意大利爬頭

新型冠狀病毒肺炎在南韓的疫情漸有緩和，周五（20日）新增147宗確診，累計增至8799人確診，再多379人治癒出院，亦是連續多日治癒人數多於新增病例。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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南韓公佈，周五全日新增確診新冠肺炎病例147宗，累計8799宗。大邱和慶北確診佔總確診人數近90%，累計確診有7587宗，其中大邱市6344宗，慶北1243宗。

截至周六凌晨零時，死亡病例102宗，新增8宗死亡病例。南韓周五共有2612人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加379人，繼續多於新增確診人數。

連同確診病例在內，南韓累計對32.7萬人進行病毒檢測，其中30.3萬人的檢測結果呈陰性反應，近1.6萬人的檢測結果待定。

而南韓外長康京和、中國國務委員兼外長王毅、日本外相茂木敏充周五（20日）舉行視像會議，討論應對新型肺炎疫情。康京和會於會議上強調，為最大限度降低經濟損失，有必要在入境管制中為商務人士提供豁免。

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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

統計方式：每日零時至翌日零時

3月20日/新增147宗/總數8799宗

3月19日/新增87宗/總數8652宗

3月18日/新增152宗/總數8565宗

3月17日/新增93宗/總數8413宗

3月16日/新增84宗/總數8320宗

3月15日/新增74宗/總數8236宗

3月14日/新增76宗/總數8162宗

3月13日/新增107宗/總數8086宗

3月12日/新增110宗/總數7979宗

3月11日/新增114宗/總數7869宗

3月10日/新增242宗/總數7755宗

3月9日/新增131宗／總數7513宗

3月8日/新增248宗／總數7382宗

3月7日/新增367宗／總數7134宗

3月6日/新增483宗／總數6767宗

3月5日/新增518宗／總數6284宗

3月4日/新增438宗／總數5766宗

3月3日/新增516宗／總數5328宗

3月2日/新增600宗／總數4812宗

3月1日/新增1062宗／總數3150宗

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首爾廣域市／314宗／增15宗

釜山廣域市／108宗／增0宗

大邱廣域市／6344宗／增69宗

仁川廣域市／40宗／增4宗

光州廣域市／18宗／增0宗

大田廣域市／22宗／增0宗

蔚山廣域市／36宗／增0宗

世宗特別自治市／41宗／增0宗

京畿道／321宗／增12宗

江原道／30宗／增0宗

忠淸北道／34宗／增1宗

忠淸南道／119宗／增0宗

全羅北道／10宗／增0宗

全羅南道／5宗／增0宗

慶尙北道／1243宗／增40宗

慶尙南道／87宗／增0宗

濟州特別自治道／4宗／增0宗

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確診總數／8799宗／增147宗

死亡／102宗／增8宗

以上為截至周六（21日）零時之24小時數據，反映周五（20日）全日狀況。

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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

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