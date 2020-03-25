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【南韓疫情分佈】事隔3日確診再破百 美國入境者須14日隔離

環球社會熱點 14:45 2020/03/25

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南韓新冠肺炎疫情分佈

南韓疫情反覆，事隔3日確診人數再度破百。周二（24日）新增100宗確診，當中34人在入境檢疫中確診，累計增至9137人確診；其中3730例已治愈並解除隔離，治愈率達40.8%。另外，南韓周二新增6名患者死亡。南韓政府宣布，美國入境者採取14天的居家或定點隔離措施，防止疫情輸入南韓。

（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【英國疫情】傳染病學家狠批「群體免疫」策略

死亡率看疫情 意大利為何高過湖北 南韓極低

南韓公布，周二全日新增確病例100宗，累計9137宗。大邱和慶北確診佔總確診人數85%，累計確診有7718宗，其中大邱市6456宗，慶北1262宗。

截至周二凌晨零時，死亡病例127宗，新增6宗死亡病例。南韓周二共有3730人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加223人，繼續多於新增確診人數。

連同確診病例在內，南韓累計對35.8萬人進行病毒檢測，其中33.4萬人的檢測結果呈陰性反應，1.4萬人的檢測結果待定。

【歐洲疫情分佈】

【新天地教會】南韓前信徒：曾覺是天堂 離開後發現是邪教

新冠肺炎南韓疫情確診趨勢

統計方式：每日零時至翌日零時

  • 3月23日/新增100宗/總數9137宗
  • 3月23日/新增76宗/總數9037宗
  • 3月22日/新增64宗/總數8961宗
  • 3月21日/新增98宗/總數8897宗
  • 3月20日/新增147宗/總數8799宗
  • 3月19日/新增87宗/總數8652宗
  • 3月18日/新增152宗/總數8565宗
  • 3月17日/新增93宗/總數8413宗
  • 3月16日/新增84宗/總數8320宗
  • 3月15日/新增74宗/總數8236宗
  • 3月14日/新增76宗/總數8162宗
  • 3月13日/新增107宗/總數8086宗
  • 3月12日/新增110宗/總數7979宗
  • 3月11日/新增114宗/總數7869宗
  • 3月10日/新增242宗/總數7755宗
  • 3月9日/新增131宗／總數7513宗
  • 3月8日/新增248宗／總數7382宗
  • 3月7日/新增367宗／總數7134宗
  • 3月6日/新增483宗／總數6767宗
  • 3月5日/新增518宗／總數6284宗
  • 3月4日/新增438宗／總數5766宗
  • 3月3日/新增516宗／總數5328宗
  • 3月2日/新增600宗／總數4812宗
  • 3月1日/新增1062宗／總數3150宗

【美國疫情分佈】

【加拿大疫情分佈】

朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

  • 首爾廣域市／347宗／增11宗
  • 釜山廣域市／112宗／增1宗
  • 大邱廣域市／6456宗／增14宗
  • 仁川廣域市／42宗／增1宗
  • 光州廣域市／19宗／增0宗
  • 大田廣域市／24宗／增0宗
  • 蔚山廣域市／37宗／增0宗
  • 世宗特別自治市／44宗／增2宗
  • 京畿道／387宗／增21宗
  • 江原道／31宗／增1宗
  • 忠淸北道／38宗／增0宗
  • 忠淸南道／123宗／增3宗
  • 全羅北道／10宗／增0宗
  • 全羅南道／8宗／增2宗
  • 慶尙北道／1262宗／增5宗
  • 慶尙南道／90宗／增0宗
  • 濟州特別自治道／6宗／增2宗
  • 入境檢疫/34宗/增101宗

————————

確診總數／9137宗／增100宗

死亡／127宗／增6宗

以上為截至周二（24日）零時之24小時數據，反映周一（23日）全日狀況。

【歐洲疫情】西班牙全境封鎖 法國關閉公共場所

【美國疫情】白宮指特朗普對新冠肺炎檢測 呈陰性反應

南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。

第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。

南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。

C朗旗下酒店改成醫院 體壇名人齊出手抗疫

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