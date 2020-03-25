【南韓疫情分佈】事隔3日確診再破百 美國入境者須14日隔離

南韓疫情反覆，事隔3日確診人數再度破百。周二（24日）新增100宗確診，當中34人在入境檢疫中確診，累計增至9137人確診；其中3730例已治愈並解除隔離，治愈率達40.8%。另外，南韓周二新增6名患者死亡。南韓政府宣布，美國入境者採取14天的居家或定點隔離措施，防止疫情輸入南韓。
（南韓疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
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南韓公布，周二全日新增確病例100宗，累計9137宗。大邱和慶北確診佔總確診人數85%，累計確診有7718宗，其中大邱市6456宗，慶北1262宗。
截至周二凌晨零時，死亡病例127宗，新增6宗死亡病例。南韓周二共有3730人康復及解除隔離，較前一日的康復人數增加223人，繼續多於新增確診人數。
連同確診病例在內，南韓累計對35.8萬人進行病毒檢測，其中33.4萬人的檢測結果呈陰性反應，1.4萬人的檢測結果待定。
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新冠肺炎南韓疫情確診趨勢
統計方式：每日零時至翌日零時
- 3月23日/新增100宗/總數9137宗
- 3月23日/新增76宗/總數9037宗
- 3月22日/新增64宗/總數8961宗
- 3月21日/新增98宗/總數8897宗
- 3月20日/新增147宗/總數8799宗
- 3月19日/新增87宗/總數8652宗
- 3月18日/新增152宗/總數8565宗
- 3月17日/新增93宗/總數8413宗
- 3月16日/新增84宗/總數8320宗
- 3月15日/新增74宗/總數8236宗
- 3月14日/新增76宗/總數8162宗
- 3月13日/新增107宗/總數8086宗
- 3月12日/新增110宗/總數7979宗
- 3月11日/新增114宗/總數7869宗
- 3月10日/新增242宗/總數7755宗
- 3月9日/新增131宗／總數7513宗
- 3月8日/新增248宗／總數7382宗
- 3月7日/新增367宗／總數7134宗
- 3月6日/新增483宗／總數6767宗
- 3月5日/新增518宗／總數6284宗
- 3月4日/新增438宗／總數5766宗
- 3月3日/新增516宗／總數5328宗
- 3月2日/新增600宗／總數4812宗
- 3月1日/新增1062宗／總數3150宗
【美國疫情分佈】
【加拿大疫情分佈】
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- 首爾廣域市／347宗／增11宗
- 釜山廣域市／112宗／增1宗
- 大邱廣域市／6456宗／增14宗
- 仁川廣域市／42宗／增1宗
- 光州廣域市／19宗／增0宗
- 大田廣域市／24宗／增0宗
- 蔚山廣域市／37宗／增0宗
- 世宗特別自治市／44宗／增2宗
- 京畿道／387宗／增21宗
- 江原道／31宗／增1宗
- 忠淸北道／38宗／增0宗
- 忠淸南道／123宗／增3宗
- 全羅北道／10宗／增0宗
- 全羅南道／8宗／增2宗
- 慶尙北道／1262宗／增5宗
- 慶尙南道／90宗／增0宗
- 濟州特別自治道／6宗／增2宗
- 入境檢疫/34宗/增101宗
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確診總數／9137宗／增100宗
死亡／127宗／增6宗
以上為截至周二（24日）零時之24小時數據，反映周一（23日）全日狀況。
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南韓疾情災區主要有2個患病群組。首先是大邱市新天地耶穌會，該異端教會不准信徒戴口罩會面，並出現超級傳播者。
第2個主要患病群組為，慶尚北道清道郡大南醫院集體感染。大邱市以及慶尚北道佔南韓全國新冠肺炎病例近90%。
南韓政府早前將大邱市、慶尚北道清道郡列為疫情重點管理區，表示會採取特別防疫措施，全面提供病床和人力物力支援。當局又將新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，是為2009年H1N1甲型流感疫情以來首次。
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