【日本疫情分佈圖】長崎出現疫船 東京擬收緊防疫限制

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案超過1.2萬宗。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診3,573宗，都政府擬要求民眾三天購物一次，進一步減少超市人流。意大利籍遊輪「歌詩達大西洋號」（Costa Atlantica）停泊在長崎港維修，船上48名船員確診，郵輪並無載客。部分船組員曾離開碼頭，外界擔心長崎縣居民受感染。
【日本疫情】再現疫船 停泊長崎郵輪48人確診
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（23日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為12,242人，累計本土病例有314宗死亡個案。東京都死亡人數佔87最多，其次是愛知縣有29人死。另外，再有有郵輪出現集體感染，連同鑽石公主號遊輪，累計有760宗確診，13人死亡。
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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紫色地區確診至少500宗；深紅色至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：
- 北海道／535宗／25死
- 青森縣／22宗
- 宮城縣／84宗
- 秋田縣／16宗
- 山形縣／65宗
- 福島縣／65宗
- 茨城縣／153宗／6死
- 栃木縣／52宗
- 群馬縣／134宗／9死
- 埼玉縣／730宗／19死
- 千葉縣／750宗／16死
- 東京都／3573宗／87死
- 神奈川縣／876宗／24死
- 新潟縣／62宗
- 富山縣／149宗／3死
- 石川縣／216宗／5死
- 福井縣／119宗/6死
- 山梨縣／51宗
- 長野縣／59宗
- 岐阜縣／147宗/6死
- 靜岡縣／58宗
- 愛知縣／445宗／29死
- 三重縣／42宗／1死
- 滋賀縣／92宗／1死
- 京都府／282宗／8死
- 大阪府／1380宗／18死
- 兵庫縣／578宗／22死
- 奈良縣／72宗／1死
- 和歌山縣／49宗／1死
- 鳥取縣／3宗
- 島根縣／16宗
- 岡山縣／19宗
- 廣島縣／143宗／1死
- 山口縣／31宗
- 德島縣／5宗
- 香川縣／28宗
- 愛媛縣／47宗／3死
- 高知縣／71宗／3死
- 福岡縣／566宗／13死
- 佐賀縣／20宗
- 長崎縣／17宗／1死
- 熊本縣／44宗／1死
- 大分縣／60宗／1死
- 宮崎縣／17宗
- 鹿兒島縣／10宗
- 沖繩縣／132宗／4死
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- 乘坐包機返日者／14宗
- 檢疫、政府人員／143宗
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- 遊輪／760宗／13死
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- 本土病例總數／12,242宗／314死
- （撇除鑽石公主號遊輪病例）
以上數字截至4月23日下午。
【美國疫情分佈圖】
【歐洲疫情分佈】
原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。
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