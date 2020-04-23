【日本疫情分佈圖】長崎出現疫船 東京擬收緊防疫限制

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案超過1.2萬宗。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診3,573宗，都政府擬要求民眾三天購物一次，進一步減少超市人流。意大利籍遊輪「歌詩達大西洋號」（Costa Atlantica）停泊在長崎港維修，船上48名船員確診，郵輪並無載客。部分船組員曾離開碼頭，外界擔心長崎縣居民受感染。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（23日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為12,242人，累計本土病例有314宗死亡個案。東京都死亡人數佔87最多，其次是愛知縣有29人死。另外，再有有郵輪出現集體感染，連同鑽石公主號遊輪，累計有760宗確診，13人死亡。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紫色地區確診至少500宗；深紅色至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：

北海道／535宗／25死

青森縣／22宗

宮城縣／84宗

秋田縣／16宗

山形縣／65宗

福島縣／65宗

茨城縣／153宗／6死

栃木縣／52宗

群馬縣／134宗／9死

埼玉縣／730宗／19死

千葉縣／750宗／16死

東京都／3573宗／87死

神奈川縣／876宗／24死

新潟縣／62宗

富山縣／149宗／3死

石川縣／216宗／5死

福井縣／119宗/6死

山梨縣／51宗

長野縣／59宗

岐阜縣／147宗/6死

靜岡縣／58宗

愛知縣／445宗／29死

三重縣／42宗／1死

滋賀縣／92宗／1死

京都府／282宗／8死

大阪府／1380宗／18死

兵庫縣／578宗／22死

奈良縣／72宗／1死

和歌山縣／49宗／1死

鳥取縣／3宗

島根縣／16宗

岡山縣／19宗

廣島縣／143宗／1死

山口縣／31宗

德島縣／5宗

香川縣／28宗

愛媛縣／47宗／3死

高知縣／71宗／3死

福岡縣／566宗／13死

佐賀縣／20宗

長崎縣／17宗／1死

熊本縣／44宗／1死

大分縣／60宗／1死

宮崎縣／17宗

鹿兒島縣／10宗

沖繩縣／132宗／4死

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乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／143宗

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遊輪／760宗／13死

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本土病例總數／12,242宗／314死

（撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月23日下午。

【美國疫情分佈圖】

【歐洲疫情分佈】

原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。

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