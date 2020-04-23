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【日本疫情分佈圖】長崎出現疫船 東京擬收緊防疫限制

環球社會熱點 18:12 2020/04/23

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在日本的疫情繼續加速，僅餘一縣仍未失守。日本本土確診個案超過1.2萬宗。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診3,573宗，都政府擬要求民眾三天購物一次，進一步減少超市人流。意大利籍遊輪「歌詩達大西洋號」（Costa Atlantica）停泊在長崎港維修，船上48名船員確診，郵輪並無載客。部分船組員曾離開碼頭，外界擔心長崎縣居民受感染。

【日本疫情】再現疫船 停泊長崎郵輪48人確診

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（23日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為12,242人，累計本土病例有314宗死亡個案。東京都死亡人數佔87最多，其次是愛知縣有29人死。另外，再有有郵輪出現集體感染，連同鑽石公主號遊輪，累計有760宗確診，13人死亡。

【日本疫情】東京商店街人頭湧湧 外遊車龍迫爆鎌倉

【日本疫情】東京爆發逃亡潮 安倍籲留在東京

日本新冠肺炎疫情分佈圖。紫色地區確診至少500宗；深紅色至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【日本疫情】緊急狀態何以惹爭議？各國緊急令權力一覽

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有46個在新冠肺炎疫情下失守，僅得岩手縣未有病例：

  • 北海道／535宗／25死
  • 青森縣／22宗
  • 宮城縣／84宗
  • 秋田縣／16宗
  • 山形縣／65宗
  • 福島縣／65宗
  • 茨城縣／153宗／6死
  • 栃木縣／52宗
  • 群馬縣／134宗／9死
  • 埼玉縣／730宗／19死
  • 千葉縣／750宗／16死
  • 東京都／3573宗／87死
  • 神奈川縣／876宗／24死
  • 新潟縣／62宗
  • 富山縣／149宗／3死
  • 石川縣／216宗／5死
  • 福井縣／119宗/6死
  • 山梨縣／51宗
  • 長野縣／59宗
  • 岐阜縣／147宗/6死
  • 靜岡縣／58宗
  • 愛知縣／445宗／29死
  • 三重縣／42宗／1死
  • 滋賀縣／92宗／1死
  • 京都府／282宗／8死
  • 大阪府／1380宗／18死
  • 兵庫縣／578宗／22死
  • 奈良縣／72宗／1死
  • 和歌山縣／49宗／1死
  • 鳥取縣／3宗
  • 島根縣／16宗
  • 岡山縣／19宗
  • 廣島縣／143宗／1死
  • 山口縣／31宗
  • 德島縣／5宗
  • 香川縣／28宗
  • 愛媛縣／47宗／3死
  • 高知縣／71宗／3死
  • 福岡縣／566宗／13死
  • 佐賀縣／20宗
  • 長崎縣／17宗／1死
  • 熊本縣／44宗／1死
  • 大分縣／60宗／1死
  • 宮崎縣／17宗
  • 鹿兒島縣／10宗
  • 沖繩縣／132宗／4死
  • ————————
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／143宗
  • ————————
  • 遊輪／760宗／13死
  • ————————
  • 本土病例總數／12,242宗／314死
  • （撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月23日下午。

【美國疫情分佈圖】

【歐洲疫情分佈】

原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。

【日本疫情】東京18名醫生聚餐後染疫 日媒批笨蛋

【日本疫情】東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開

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