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【日本疫情分佈圖】鑽石公主號港人亡 日本14死

環球社會熱點 11:51 2020/03/08

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】日本暫停香港免簽證 北海道東京都大阪府愛知縣神奈川縣成重災區

新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，多區確診人數急升，日本新冠肺炎病例增至接近1200人，死亡個案增至14宗，最新一名死者來自愛知縣。早前鑽石公主號遊輪死亡病例是香港人。日本疫情重災區北海道逼近100人確診、愛知縣以70病例成為日本疫情第二重災區。東京都、神奈川縣、大阪府疫情亦比日本其他地方嚴峻。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【日本簽證】日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本周日（8日）上午，日本本地確診新冠肺炎人數累計463人，比前一天增加2人；周六及周五增幅分別高達44人及57人。

連計鑽石公主號遊輪確診696宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1159宗。日本疫情死亡個案最新增至14宗，愛知縣1名患者周日不治。治癒出院人數為311人。

鑽石公主號病例7名死者包括2名香港人。香港政府表示，其中一名死者持英國護照，港府按家屬意願讓英方協助，而香港入境處正協助另一名死者家人。

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新冠肺炎日本疫情嚴峻，但日本財相麻生太郎反對增加預算對抗疫情。麻生太郎指，新冠肺炎「不過是病毒性感冒，跟一般感冒沒有不同。」此言受到外界炮轟。

日本北海道確診總數98宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

大阪兩Live House相關確診增至近40宗

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日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：

  • 北海道／98宗／3死
  • 宮城縣／1宗
  • 秋田縣／2宗
  • 福島縣／1宗
  • 栃木縣／2宗
  • 群馬縣／1宗
  • 埼玉縣／6宗
  • 千葉縣／21宗
  • 東京都／64宗／1死
  • 神奈川縣／41宗／1死
  • 新潟縣／6宗
  • 石川縣／6宗
  • 山梨縣／2宗
  • 長野縣／3宗
  • 岐阜縣／2宗
  • 靜岡縣／1宗
  • 愛知縣／70宗／1死
  • 滋賀縣／1宗
  • 三重縣／1宗
  • 京都府／8宗
  • 大阪府／41宗
  • 兵庫縣／11宗
  • 奈良縣／4宗
  • 和歌山縣／14宗／1死
  • 廣島縣／1宗
  • 山口縣／3宗
  • 德島縣／1宗
  • 愛媛縣／2宗
  • 高知縣／10宗
  • 福岡縣／3宗
  • 熊本縣／6宗
  • 大分縣／1宗
  • 宮崎縣／1宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／696宗／7死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／11宗
  • ————————
  • 總數／1159宗／14死

以上數字截至3月8日早上。

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日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。

日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

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