【日本疫情分佈圖】鑽石公主號港人亡 日本14死

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間12:00）
新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，多區確診人數急升，日本新冠肺炎病例增至接近1200人，死亡個案增至14宗，最新一名死者來自愛知縣。早前鑽石公主號遊輪死亡病例是香港人。日本疫情重災區北海道逼近100人確診、愛知縣以70病例成為日本疫情第二重災區。東京都、神奈川縣、大阪府疫情亦比日本其他地方嚴峻。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本周日（8日）上午，日本本地確診新冠肺炎人數累計463人，比前一天增加2人；周六及周五增幅分別高達44人及57人。
連計鑽石公主號遊輪確診696宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1159宗。日本疫情死亡個案最新增至14宗，愛知縣1名患者周日不治。治癒出院人數為311人。
鑽石公主號病例7名死者包括2名香港人。香港政府表示，其中一名死者持英國護照，港府按家屬意願讓英方協助，而香港入境處正協助另一名死者家人。
新冠肺炎日本疫情嚴峻，但日本財相麻生太郎反對增加預算對抗疫情。麻生太郎指，新冠肺炎「不過是病毒性感冒，跟一般感冒沒有不同。」此言受到外界炮轟。
日本北海道確診總數98宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有34個在新冠肺炎疫情下失守，超過70%：
以上數字截至3月8日早上。
日本全國8大地方都已在新冠肺炎疫情下失守。北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方都有確診病例。