【日本疫情分佈圖】重災區北海道再增1死 全國確診最多

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【南韓疫情分佈圖】累計逾3500確診 大邱及慶北佔87%
日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數超過940宗，至今累計12人死亡。北海道確診總數累計70人，為全國47個一級行政區最多。北海道周日公布，再多1人死亡；死者為釧路一名70多歲男子。日本亦宣佈全國3月起停課。除了日本疫情重災區北海道和東京都，港人熱門旅遊地千葉縣、愛知縣、神奈川縣、和歌山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
新冠肺炎日本疫情新增病例
日本JX通訊社數據顯示，截至周日（1日）上午，日本本地確診新冠肺炎人數累計242人。連計鑽石公主號遊輪的705人確診，日本全國新冠肺炎確診個案共有947宗。
日本疫情重災區北海道確診人數大幅拋離東京都的37宗，是日本全國47個一級行政區當中，感染人數最多地區，當地已頒佈緊急狀態，至3月19日，政府呼籲民眾周末留家不要外出。
新冠肺炎日本疫情死亡病例
日本本地及鑽石公主號的死亡病例共12宗，日本治癒出院人數則為42人。
日本政府上周五（2月28日）正式發出通知，要求全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三周四提出至4月初有出入，令外界感到混亂。
日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有23個在新冠肺炎疫情下失守：
以上數字截至3月1日上午。
北海道近日感染者中包括20多歲女學生，她從未出國。北海道江別市有小學配餐員確診，她的工作包括為近200名學童送餐。
北海道旭川市政府更表示，1名70多歲連鎖餐廳老闆確診。餐廳名為Hokkaido Isen，而店鋪消毒過後已恢復營業。
長野縣、熊本縣等地都有病例。這是長野縣首宗新冠肺炎病例。熊本縣疫情自上周開始以來蔓延較快，至今確診個案增至5宗，比日本不少地區都多。
日本四國周二（25日）出現確首宗診個案，病人是德島縣一名60歲女子，是鑽石公主號乘客，返回德島才確診。這亦令本州、北海道、九州及四國4個日本主島，全面失守。