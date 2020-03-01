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【日本疫情分佈圖】重災區北海道再增1死 全國確診最多

環球社會熱點 12:24 2020/03/01

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新冠肺炎日本疫情分佈圖。北海道超越東京都，成日本疫情最重災區。北海道頒佈緊急狀態

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數超過940宗，至今累計12人死亡。北海道確診總數累計70人，為全國47個一級行政區最多。北海道周日公布，再多1人死亡；死者為釧路一名70多歲男子。日本亦宣佈全國3月起停課。除了日本疫情重災區北海道和東京都，港人熱門旅遊地千葉縣、愛知縣、神奈川縣、和歌山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

首相助理照搞百人宴「東北無確診」開口即中

【歐洲疫情分佈】法國確診升200% 購2億口罩

新冠肺炎日本疫情新增病例

日本JX通訊社數據顯示，截至周日（1日）上午，日本本地確診新冠肺炎人數累計242人。連計鑽石公主號遊輪的705人確診，日本全國新冠肺炎確診個案共有947宗。

加拿大疫情延至3省 魁北克首例竟被拒入院

北海道頒緊急狀態 籲民眾周末留家

日本疫情重災區北海道確診人數大幅拋離東京都的37宗，是日本全國47個一級行政區當中，感染人數最多地區，當地已頒佈緊急狀態，至3月19日，政府呼籲民眾周末留家不要外出。

新西蘭首宗確診為「假陰性」喉鼻陰性肺陽性

大阪患者出院再確診 兩度檢測才知又染病

新冠肺炎日本疫情死亡病例

日本本地及鑽石公主號的死亡病例共12宗，日本治癒出院人數則為42人。

日本終於全國停課 官員議員竟然炮轟

德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查

日本政府上周五（2月28日）正式發出通知，要求全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三周四提出至4月初有出入，令外界感到混亂。

日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

美國恐現超級傳播 社區爆發首病人延誤4日確診

美國加州監控8400人 徹查社區爆發源頭

日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

新冠「當成流感就好」特朗普：美流感年死6.9萬人

美隔離區恐變播毒區 防具不足如常回家

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有23個在新冠肺炎疫情下失守：

  • 北海道／70宗／3死
  • 宮城縣／1宗
  • 栃木縣／1宗
  • 埼玉縣／1宗
  • 千葉縣／13宗
  • 東京都／37宗／1死
  • 神奈川縣／22宗／1死
  • 新潟縣／1宗
  • 石川縣／6宗
  • 長野縣／2宗
  • 岐阜縣／2宗
  • 靜岡縣／1宗
  • 愛知縣／29宗
  • 三重縣／1宗
  • 京都府／2宗
  • 大阪府／4宗
  • 奈良縣／1宗
  • 和歌山縣／13宗／1死
  • 德島縣／1宗
  • 高知縣／1宗
  • 福岡縣／2宗
  • 熊本縣／5宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／705宗／6死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／9宗
  • ————————
  • 總數／947宗／12死

以上數字截至3月1日上午。

【南韓疫情分佈】確診突破2000 2天翻倍

N95「工業用」與「醫用」具同樣保護功效

北海道近日感染者中包括20多歲女學生，她從未出國。北海道江別市有小學配餐員確診，她的工作包括為近200名學童送餐。

北海道旭川市政府更表示，1名70多歲連鎖餐廳老闆確診。餐廳名為Hokkaido Isen，而店鋪消毒過後已恢復營業。

東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線

英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病

長野縣、熊本縣等地都有病例。這是長野縣首宗新冠肺炎病例。熊本縣疫情自上周開始以來蔓延較快，至今確診個案增至5宗，比日本不少地區都多。

日本四國周二（25日）出現確首宗診個案，病人是德島縣一名60歲女子，是鑽石公主號乘客，返回德島才確診。這亦令本州、北海道、九州及四國4個日本主島，全面失守。

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