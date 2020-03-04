【日本疫情分佈圖】突破千宗 日本8大地方全染病

▲ 新冠肺炎日本疫情分佈圖。北海道、愛知縣、東京都等地成日本疫情重災區，日本全國8大地方均告失守

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數突破1000宗，12人死亡。最新病例來自日本「中國地方」山口縣，這是日本中國地方首宗新冠肺炎病例，意味日本全國8大地區均在疫情下失守。日本疫情除了重災區北海道，愛知縣、神奈川縣確診人數亦顯著上升，愛知縣超越東京都，成為日本疫情第2差地區。港人熱門旅遊地千葉縣、和歌山縣等地都是疫情較重區，感染人數達10人或以上。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至周三（4日）中午，日本本地確診新冠肺炎人數累計295人，比前一天增加2人。

連計鑽石公主號遊輪的706人確診，日本全國新冠肺炎確診個案增至1001宗，死亡病例共12宗，治癒出院人數為46人。

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最新2宗病例來自京都府，以及山口縣。山口縣位於日本本州最西端，與九州隔海相望。山口縣與鄰近4縣屬於日本「中國地方」，當地病例是中國地方首例。

連同上周東北地方宮城縣也出現確診病例，日本北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方8大地區，都已在新冠肺炎疫情下失守。

▲ 日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

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日本疫情除了79人確診重災區北海道，愛知縣等地亦急劇惡化。

日本周二（3日）病例大增19人。當中9人來自愛知縣，愛知縣確診人數增至41，超越東京都的40人，成為繼北海道後日本疫情第二重災區。神奈川縣以31確診排第四。

新一批患者亦有1人來自日本溫泉聖地九州大分縣，此為大分縣首宗確診，患者是30歲女性餐廳職員。

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有27個在新冠肺炎疫情下失守，超過一半：

北海道／79宗／3死

宮城縣／1宗

栃木縣／1宗

埼玉縣／1宗

千葉縣／14宗

東京都／40宗／1死

神奈川縣／31宗／1死

新潟縣／5宗

石川縣／6宗

長野縣／2宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／1宗

愛知縣／41宗

三重縣／1宗

京都府／4宗

大阪府／8宗

兵庫縣／3宗

奈良縣／1宗

和歌山縣／13宗／1死

山口縣／1宗

德島縣／1宗

愛媛縣／1宗

高知縣／3宗

福岡縣／3宗

熊本縣／5宗

大分縣／1宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／706宗／6死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／9宗

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總數／1001宗／12死

以上數字截至3月4日中午。

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日本政府全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三周四提出至4月初有出入，令外界感到混亂。

日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

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