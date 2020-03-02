【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區疫病

▲ 新冠肺炎日本疫情分佈圖。北海道成日本疫情最重災區，日本全國逾半地區確診

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數超過940宗，至今累計12人死亡。北海道確診總數升至近80人，為全國最多；神奈川縣確診人數亦顯著上升至30。日本47個一級行政區，已有超過一半出現新冠肺炎疫情。日本3月起全國中小學停課。除了日本疫情重災區北海道和東京都，港人熱門旅遊地千葉縣、愛知縣、神奈川縣、和歌山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至周一（2日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計268人，比前一天增加12人。日本周連計鑽石公主號遊輪的705人確診，日本全國新冠肺炎確診個案共有973宗。

日本新增12名患者中，北海道及神奈川縣各佔5人，其餘2人來自本州新瀉縣、四國愛媛縣。神奈川縣增至30人確診，排在北海道、東京都、愛知縣之後。

愛媛縣患者是40多歲女性銀行職員，2月中曾坐巴士到大阪府旅遊，並觀看音樂會。

本州兵庫縣、四國愛媛縣都在這兩天出現首宗新冠肺炎確診病例。四國4縣之中，愛媛縣、德島縣、高知縣3個已經失守。日本東北地區日前亦出現首宗確診，位於宮城縣。

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北海道周日再多1人死亡，死者為釧路一名70多歲男子。日本本地及鑽石公主號的死亡病例共12宗，日本治癒出院人數則為42人。

日本疫情重災區北海道確診人數至今達77人，大幅拋離東京都的39宗。北海道是日本全國47個一級行政區當中，感染人數最多地區。北海道已頒佈緊急狀態，至3月19日，政府呼籲民眾周末留家不要外出。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有25個在新冠肺炎疫情下失守：

北海道／77宗／3死

宮城縣／1宗

栃木縣／1宗

埼玉縣／1宗

千葉縣／14宗

東京都／39宗／1死

神奈川縣／30宗／1死

新潟縣／2宗

石川縣／6宗

長野縣／2宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／1宗

愛知縣／32宗

三重縣／1宗

京都府／2宗

大阪府／4宗

兵庫縣／1宗

奈良縣／1宗

和歌山縣／13宗／1死

德島縣／1宗

愛媛縣／1宗

高知縣／2宗

福岡縣／3宗

熊本縣／5宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／705宗／6死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／9宗

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總數／973宗／12死

以上數字截至3月2日下午。

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日本政府上周五（2月28日）正式發出通知，要求全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三周四提出至4月初有出入，令外界感到混亂。

日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

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