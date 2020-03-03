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【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區染病

環球社會熱點 12:18 2020/03/03

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新冠肺炎日本疫情分佈圖。北海道成日本疫情最重災區，日本全國逾半地區確診

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數逾980宗，至今累計12人死亡。北海道確診總數升至近80人，為全國最多；神奈川縣確診人數亦顯著上升至30。日本47個一級行政區，已有超過一半出現新冠肺炎疫情。日本3月起全國中小學停課。除了日本疫情重災區北海道和東京都，港人熱門旅遊地千葉縣、愛知縣、神奈川縣、和歌山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。

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日本JX通訊社數據顯示，截至周二（3日）中午，日本本地確診新冠肺炎人數累計275人，比前一天增加1人。最新患者來自本州兵庫縣，兵庫縣確診人數增至2人。

連計鑽石公主號遊輪的706人確診，日本全國新冠肺炎確診個案共有980宗。

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日本周一增加18人確診，北海道及神奈川縣各佔5人。神奈川縣增至30人確診，排在北海道、東京都、愛知縣之後。

四國愛媛縣亦出現首宗病例，患者是40多歲女性銀行職員，2月中曾坐巴士到大阪府旅遊，並觀看音樂會。四國4縣之中，愛媛縣、德島縣、高知縣3個已經失守。

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北海道周日再多1人死亡，死者為釧路一名70多歲男子。日本本地及鑽石公主號的死亡病例共12宗，日本治癒出院人數則為42人。

日本疫情重災區北海道確診人數至今達77人，大幅拋離東京都的39宗。北海道是日本全國47個一級行政區當中，感染人數最多地區。北海道已頒佈緊急狀態，至3月19日，政府呼籲民眾周末留家不要外出。

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有25個在新冠肺炎疫情下失守：

  • 北海道／77宗／3死
  • 宮城縣／1宗
  • 栃木縣／1宗
  • 埼玉縣／1宗
  • 千葉縣／14宗
  • 東京都／39宗／1死
  • 神奈川縣／30宗／1死
  • 新潟縣／5宗
  • 石川縣／6宗
  • 長野縣／2宗
  • 岐阜縣／2宗
  • 靜岡縣／1宗
  • 愛知縣／32宗
  • 三重縣／1宗
  • 京都府／2宗
  • 大阪府／6宗
  • 兵庫縣／2宗
  • 奈良縣／1宗
  • 和歌山縣／13宗／1死
  • 德島縣／1宗
  • 愛媛縣／1宗
  • 高知縣／2宗
  • 福岡縣／3宗
  • 熊本縣／5宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／706宗／6死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／9宗
  • ————————
  • 總數／981宗／12死

以上數字截至3月3日中午。

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日本政府上周五（2月28日）正式發出通知，要求全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三周四提出至4月初有出入，令外界感到混亂。

日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

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