【日本疫情分佈圖】確診狂增逾50宗 停免簽爆外交戰

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】日本暫停香港免簽證 北海道東京都大阪府愛知縣神奈川縣成重災區

日本疫情擴大不息，多個地區確診全線急升，周五全日本至少狂增55宗確診病例。日本新型冠狀病毒肺炎確診人數升至超過1100人，12人死亡。重災區北海道確診總數升至90、愛知縣超過60、東京都超過50、神奈川縣也達到40。大阪府更出現娛樂場所集體染病，疫情兩日間急擴數倍。

日本簽證入境新一輪限制措施亦出現混淆，日本暫停香港免簽證入境後一天，稱針對中國南韓公民入境隔離並非強制，要求不具法律效力。惟日本疫情下，不少熱門旅遊點都已成重災區。南韓則反擊日本，暫停日本人免簽證入境南韓。

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南韓反擊日本 周一起暫停日本客免簽證

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本周五（6日）晚上，本地確診新冠肺炎人數累計415人，比前一天暴升55人。鑽石公主號遊輪確診病例下調10宗，至696宗。日本全國新冠肺炎確診個案共計1111宗，死亡病例12宗，治癒出院人數為248人。

新增55宗病例之中，7宗來自北海道。北海道確診總數90宗為全日本最多，病毒學家相信，北海道2月札幌雪祭曾吸引約200萬名遊客到訪，是其後日本疫情擴大一大原因。縱雪祭本身是戶外活動，但場地亦有不少室內設施和餐飲場所，協助病毒傳播。

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本州秋田縣、山梨縣最新失守兩縣。愛知縣與東京都疫情都迅速擴大，確診人數在兩日內，分別由40多人增至62及58人，神奈州縣增至40人排第四，大阪府更由8人激增至31人。大阪有Live House出現集體感染，至少15人證實患上新冠肺炎。

日本新一輪入境限制措施出現混淆。日本厚生勞動相加藤勝信周五表示，日本要求中韓入境人士隔離，措施並非強制，只是不具法律效力的「要求」。

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大阪Live House集體感染 至少15人確診

日本簽證限制更強起外交風波。南韓周五反擊日本，宣佈自3月9日起，暫停日本旅客免簽證入境南韓。

日本政府周四（5日）表示，會要求（不具法律效力）隔離中國、南韓入境旅客14日，並暫停對香港、澳門、南韓免簽證入境機制，變相封關。日本政府亦引用特別法例，嚴禁口罩炒賣轉售圖利。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有31個在新冠肺炎疫情下失守，接近3分2：

北海道／90宗／3死

宮城縣／1宗

秋田縣／1宗

栃木縣／2宗

埼玉縣／6宗

千葉縣／17宗

東京都／58宗／1死

神奈川縣／40宗／1死

新潟縣／6宗

石川縣／6宗

山梨縣／1宗

長野縣／3宗

岐阜縣／2宗

靜岡縣／1宗

愛知縣／62宗

滋賀縣／1宗

三重縣／1宗

京都府／7宗

大阪府／31宗

兵庫縣／8宗

奈良縣／4宗

和歌山縣／14宗／1死

山口縣／3宗

德島縣／1宗

愛媛縣／2宗

高知縣／9宗

福岡縣／3宗

熊本縣／6宗

大分縣／1宗

宮崎縣／1宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／696宗（下調10宗）／6死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／10宗

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總數／1111宗／12死

以上數字截至3月6日傍晚。

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日本全國8大地方已在新冠肺炎疫情下失守。山口縣日前出現首宗病例。山口縣位於日本本州最西端，與九州隔海相望。山口縣與鄰近4縣屬於日本「中國地方」，當地病例是中國地方首例。

連同上周東北地方宮城縣也出現確診病例，日本北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方8大地區，都已出現確診病例。

▲ 日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

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日本政府全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三較早前提出至4月初有出入，亦令外界感到混亂。

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