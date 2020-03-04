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【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病

環球社會熱點 22:21 2020/03/04

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新冠肺炎日本疫情分佈圖。北海道、愛知縣、東京都等地成日本疫情重災區，日本全國8大地方均告失守

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情總數突破1000宗，12人死亡。周三大增最少36人確診，並首次有病例來自日本「中國地方」山口縣。這是日本中國地方首宗新冠肺炎病例，意味日本全國8大地區均在疫情下失守。日本疫情除了重災區北海道，愛知縣、神奈川縣確診人數亦顯著上升。港人熱門旅遊地千葉縣、和歌山縣等地都是疫情較重區，感染人數達10人或以上。惟日本周三亦有近200人戰勝新冠肺炎，康復出院。

【國際疫情總覽 最新消息】

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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【歐洲疫情分佈】意大利激增至80死 佔歐洲95%

日本JX通訊社數據顯示，截至周三（4日）晚上，日本本地確診新冠肺炎人數累計329人，比前一天大增加36人。

連計鑽石公主號遊輪的706人確診，日本全國新冠肺炎確診個案增至1035宗，死亡病例維持12宗。日本治癒出院大幅增加183人，至229人。

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最新病例來自北海道（確診總數增至82人）、東京都（44人）。愛知縣確診人數由41激增至49，大阪府確診人數亦由8增至17。四國高知縣確診人數由3人急升至7人，反映疫情在四國也在擴大。九州增至4個縣在疫情下失守，宮崎縣出現首宗確診。

另一值得注意的是，山口縣出現首宗病例。山口縣位於日本本州最西端，與九州隔海相望。山口縣與鄰近4縣屬於日本「中國地方」，當地病例是中國地方首例。

連同上周東北地方宮城縣也出現確診病例，日本北海道地方、東北地方、關東地方、中部地方、近畿地方、中國地方、四國地方，以及九州地方8大地區，都已在新冠肺炎疫情下失守。

日本8大地方：北海道地方（紅色）、東北地方（黃色）、關東地方（綠色）、中部地方（天藍色）、近畿地方（藍色）、中國地方（橙色）、四國地方（紫色），九州地方（灰色）

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日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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【美國疫情分佈】增至9死 華府擴大病毒測試

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有28個在新冠肺炎疫情下失守，超過一半：

  • 北海道／82宗／3死
  • 宮城縣／1宗
  • 栃木縣／1宗
  • 埼玉縣／1宗
  • 千葉縣／15宗
  • 東京都／44宗／1死
  • 神奈川縣／31宗／1死
  • 新潟縣／5宗
  • 石川縣／6宗
  • 長野縣／2宗
  • 岐阜縣／2宗
  • 靜岡縣／1宗
  • 愛知縣／49宗
  • 三重縣／1宗
  • 京都府／5宗
  • 大阪府／17宗
  • 兵庫縣／3宗
  • 奈良縣／1宗
  • 和歌山縣／13宗／1死
  • 山口縣／1宗
  • 德島縣／1宗
  • 愛媛縣／2宗
  • 高知縣／7宗
  • 福岡縣／3宗
  • 熊本縣／6宗
  • 大分縣／1宗
  • 宮崎縣／1宗
  • 沖繩縣／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／706宗／6死
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／10宗
  • ————————
  • 總數／1035宗／12死

以上數字截至3月4日晚上。

南韓文在寅宣佈抗疫戰爭 24小時戒備狀態

日本終於全國停課 官員議員竟然炮轟

日本政府全國中小學在3月2日開始停課。但當局稱停課時間下靈活判斷，與日本首相安倍晉三較早前提出至4月初有出入，令外界感到混亂。

日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

首相助理照搞百人宴「東北無確診」開口即中

【南韓疫情分佈】多達70%屬集體感染

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