【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死

▲ 日本疫情分佈圖。北海道超越東京都成為日本疫情最重災區，愛知縣第三

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情繼續擴大，新增20人確診，總數超過900宗；北海道確診人數突破50人，並再添1死，令全日本死亡病例增至8宗。除了日本疫情重災區北海道和東京都，港人熱門旅遊地千葉縣、愛知縣、神奈川縣、和歌山縣都是疫情重災區，感染人數達10人或以上。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社引述厚生勞動省數據顯示，截至周四（27日）傍晚，日本本地增至209人確診新冠肺炎，比前一天多20人。最新確診病人來自北海道、石川縣道等地。本州岐阜縣亦首現新冠肺炎確診病例。神內川縣病例增至21宗。

連計鑽石公主號遊輪增705人確診。日本全國新冠肺炎確診個案共有914宗。

北海道確診人數已增至54宗，大幅拋離東京都的35宗，是日本全國47個一級行政區當中，感染人數最多地區。北海道知內町一名80多歲男病人周四死亡，這是北海道第2宗死亡病例。

連計東京都、神奈川縣各1名死者，以及鑽石公主號4名死亡病人，日本疫情總死亡人數累計為8人。日本治癒出院人數則增加5人，總數至32人。

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北海道政府周三要求當地中小學校，讓小學和初中從2月27日至3月4日期間停課。

日本政府為抗疫情，亦擴大旅行禁令，對於曾經到訪南韓大邱市，以及鄰近慶尚北道清道郡的外國人，會禁止他們入境日本。大邱市及清道郡為南韓疫情重災區，南韓政府亦列為重點管理區。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有18個在新冠肺炎疫情下失守：

北海道／54宗／2死

栃木縣／1宗

埼玉縣／1宗

千葉縣／13宗

東京都／35宗／1死

神奈川縣／21宗／1死

石川縣／5宗

長野縣／2宗

岐阜縣／2宗

愛知縣／25宗

三重縣／1宗

京都府／2宗

大阪府／1宗

奈良縣／1宗

和歌山縣／13宗

德島縣／1宗

福岡縣／2宗

熊本縣／5宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／705宗／4死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／7宗

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總數／914宗／8死

以上數字截至2月27日傍晚。

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北海道近日感染者中包括20多歲女學生，她從未出國，目前情況危殆，並要使用呼吸機。北海道江別市有小學配餐員確診，她的工作包括為近200名學童送餐。

北海道旭川市政府更表示，1名70多歲連鎖餐廳老闆確診。餐廳名為Hokkaido Isen，而店鋪消毒過後已於周一（24日）恢復營業。

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長野縣、熊本縣等地都有病例。這是長野縣首宗新冠肺炎病例。熊本縣疫情自上周開始以來蔓延較快，至今確診個案增至5宗，比日本不少地區都多。

日本四國周二出現確首宗診個案，病人是德島縣一名60歲女子，據報她為鑽石公主號的乘客，返回德島才確診。這亦令本州、北海道、九州及四國4個日本主島，全面失守。

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