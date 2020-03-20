【日本疫情分佈圖】確診人數迫近1700宗 北海道結束緊急狀態

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪大疫區

新型冠狀病毒肺炎日本疫情擴大不息，再多一縣失守，中部北陸地方的福井縣出現首宗確診。日本確診人數總數突破1600宗，死亡人升至41人。北海道疫情受控，周四（19日）結束緊急狀態。另一港人熱門旅行地東京和大阪疫情持續，均超過100人確診。

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周四（19日）下午，日本本地確診新冠肺炎人數累計972人，比前一天多11人；連計鑽石公主號遊輪確診712宗病例，日本全國新冠肺炎確診個案共計1684宗。

日本疫情死亡人數達到41人，其中7人是鑽石公主號船上人員。

愛知縣確疫情急劇惡化，首府名古屋爆發至少2宗大規模集體感染，場所位於福利中心和健身中心。愛知縣死亡人數已達16人，遠超北海道6人，並佔日本本地死亡病例近一半。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有39個在新冠肺炎疫情下失守，超過80%：

北海道／158宗／6死

宮城縣／1宗

秋田縣／2宗

福島縣／2宗

茨城縣／3宗

栃木縣／4宗

群馬縣／11宗

埼玉縣／39宗

千葉縣／36宗

東京都／118宗／2死

神奈川縣／67宗／4死

新潟縣／25宗

石川縣／8宗

福井縣／1宗

山梨縣／2宗

長野縣／4宗

岐阜縣／3宗

靜岡縣／3宗

愛知縣／134宗／16死

三重縣／9宗

滋賀縣／4宗

京都府／21宗

大阪府／119宗／1死

兵庫縣／95宗／4死

奈良縣／8宗

和歌山縣／17宗／1死

廣島縣／2宗

山口縣／3宗

德島縣／1宗

香川縣／1宗

愛媛縣／3宗

高知縣／12宗

福岡縣／5宗

佐賀縣／1宗

長崎縣／1宗

熊本縣／7宗

大分縣／5宗

宮崎縣／3宗

沖繩縣／3宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／7死

乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／17宗

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總數／1684宗／41死

以上數字截至3月20日下午。

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