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【日本疫情分佈圖】死亡人數迫近100 安倍傍晚頒緊急狀態

環球社會熱點 15:53 2020/04/07

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案迫近4000宗，首相安倍晉三今日傍晚宣布，港地旅遊熱門地東京、大阪和福岡進入緊急狀態。不過，發表「緊急事態宣言」（即緊急狀態）做法惹來民間反對。日本醫學界一直向政府施壓，要求進入緊急狀態，指日本醫療處於危機狀態。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診逾1,100宗，遠遠拋離日本其他地區。

【日本疫情】緊急狀態何以惹爭議？各國緊急令權力一覽

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

安倍擬推108萬億日圓（7.68萬億港元）的刺激計劃，以挽救經濟。分析指，計劃首階段著重維持中小企營運、保就業。

【日本疫情】安倍擬推7.6萬億港元刺激方案

共同社報道，疫情導致日本部分家庭的收入大減，日本政府計劃向這些家庭每戶發放20萬日圓（約1.4萬港元）的援助。全國共5,800萬戶家庭中，預料約有1,000萬戶受惠。政府尋求在復活節長假前，通過2020年度補充預算，以落實措施。

【日本疫情】奧運延期後 東京確診旋即颷升

【日本疫情】每戶獲派2個布口罩 安倍被斥亂用公帑

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

【東京奧運】明年7月23日舉行 8月8日結束

【日本疫情】東京奧運延期重挫經濟 損失逐樣數

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周二（4月7日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為4,152人，累計本土病例有97宗死亡個案。東京都死亡人數佔30最多，其次是愛知縣有21人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。

【美國疫情分佈圖】日死過千人 紐約州呼吸機僅能撐6日

【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」死亡逼1萬

日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

日本公廁廁紙日日被偷 餓鬼符咒成功「止竊」

日本喜劇演員志村健疑確診 或成娛樂圈首例

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：

  • 北海道／192宗／9死
  • 青森縣／11宗
  • 宮城縣／27宗
  • 秋田縣／11宗
  • 山形縣／19宗
  • 福島縣／19宗
  • 茨城縣／71宗/2死
  • 栃木縣／20宗
  • 群馬縣／207宗/1死
  • 埼玉縣／279宗/4死
  • 千葉縣／284宗/1死
  • 東京都／1116宗／30死
  • 神奈川縣／278宗／7死
  • 新潟縣／37宗
  • 富山縣／12宗
  • 石川縣／45宗
  • 福井縣／65宗/2死
  • 山梨縣／19宗
  • 長野縣／14宗
  • 岐阜縣／59宗/1死
  • 靜岡縣／21宗
  • 愛知縣／238宗／21死
  • 三重縣／13宗
  • 滋賀縣／19宗
  • 京都府／133宗
  • 大阪府／428宗／4死
  • 兵庫縣／213宗／12死
  • 奈良縣／27宗
  • 和歌山縣／29宗／1死
  • 岡山縣／12宗
  • 廣島縣／16宗
  • 山口縣／13宗
  • 德島縣／3宗
  • 香川縣／2宗
  • 愛媛縣／23宗／1死
  • 高知縣／38宗
  • 福岡縣／176宗／1死
  • 佐賀縣／9宗
  • 長崎縣／12宗
  • 熊本縣／21宗
  • 大分縣／33宗
  • 宮崎縣／11宗
  • 鹿兒島縣／3宗
  • 沖繩縣／34宗
  • ————————
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／84宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／11死
  • ————————
  • 本土病例總數／4,152宗／97死
  • （撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月7日下午。

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

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