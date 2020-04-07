【日本疫情分佈圖】死亡人數迫近100 安倍傍晚頒緊急狀態

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案迫近4000宗，首相安倍晉三今日傍晚宣布，港地旅遊熱門地東京、大阪和福岡進入緊急狀態。不過，發表「緊急事態宣言」（即緊急狀態）做法惹來民間反對。日本醫學界一直向政府施壓，要求進入緊急狀態，指日本醫療處於危機狀態。東京都繼續成為日本疫情重災區，確診逾1,100宗，遠遠拋離日本其他地區。

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安倍擬推108萬億日圓（7.68萬億港元）的刺激計劃，以挽救經濟。分析指，計劃首階段著重維持中小企營運、保就業。

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共同社報道，疫情導致日本部分家庭的收入大減，日本政府計劃向這些家庭每戶發放20萬日圓（約1.4萬港元）的援助。全國共5,800萬戶家庭中，預料約有1,000萬戶受惠。政府尋求在復活節長假前，通過2020年度補充預算，以落實措施。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周二（4月7日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為4,152人，累計本土病例有97宗死亡個案。東京都死亡人數佔30最多，其次是愛知縣有21人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有44個在新冠肺炎疫情下失守，逾90%：

北海道／192宗／9死

青森縣／11宗

宮城縣／27宗

秋田縣／11宗

山形縣／19宗

福島縣／19宗

茨城縣／71宗/2死

栃木縣／20宗

群馬縣／207宗/1死

埼玉縣／279宗/4死

千葉縣／284宗/1死

東京都／1116宗／30死

神奈川縣／278宗／7死

新潟縣／37宗

富山縣／12宗

石川縣／45宗

福井縣／65宗/2死

山梨縣／19宗

長野縣／14宗

岐阜縣／59宗/1死

靜岡縣／21宗

愛知縣／238宗／21死

三重縣／13宗

滋賀縣／19宗

京都府／133宗

大阪府／428宗／4死

兵庫縣／213宗／12死

奈良縣／27宗

和歌山縣／29宗／1死

岡山縣／12宗

廣島縣／16宗

山口縣／13宗

德島縣／3宗

香川縣／2宗

愛媛縣／23宗／1死

高知縣／38宗

福岡縣／176宗／1死

佐賀縣／9宗

長崎縣／12宗

熊本縣／21宗

大分縣／33宗

宮崎縣／11宗

鹿兒島縣／3宗

沖繩縣／34宗

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乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／84宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／11死

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本土病例總數／4,152宗／97死

（撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至4月7日下午。

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