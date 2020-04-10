【日本疫情分佈圖】東京食肆晚上8時後須關 網民眾籌助餐飲業

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月10日 時間16:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控，再多一縣失守。日本本土確診個案突破5,500宗，首相安倍晉三宣布，港人旅遊熱門地東京、大阪和福岡等7地進入緊急狀態。疫情第五嚴重、名古屋所在地愛知縣被無視，知事大村秀章自行宣布，進入緊急狀態。
東京都繼續成為日本疫情重災區，確診近1,338宗，遠遠拋離日本其他地區。社交網站上的「逃離東京」持續成為熱話，當局擔心，此舉造成新的集體感染。
東京都知事小池百合子周五（10日）要求，食肆只可在早上5時至晚上8時營業，酒類供應至晚上7時。網民發起眾籌，希望幫助餐飲業度過難關。
日本央行行長黑田東彥對經濟嚴重受挫表示「強烈擔憂」，指出口、生產及個人消費下滑，加上疫情，日本經濟嚴重受影響，經濟前景的不確定性極大。他強調，將根據疫情形勢「毫不猶豫地加碼貨幣寬鬆政策」。
原訂於本月20日重開的東京迪士尼，須再次延長閉關，料最快5月中旬重開。東京迪士尼及東京迪士尼海洋從2月29日閉園以來，至今已逾一個月。
東京的慶應義塾大學附屬醫院，40名實習醫生無視醫院發出的禁令，3月底聚餐後，有18人確診。同時，京都大學醫學院附屬醫院95名醫生及職員，因參加聚餐及國內旅行須居家隔離。
日本首相安倍晉三周二（7日）舉行臨時內閣會議，不但宣布7個地區進入緊急狀態，更加推108萬億日圓（7.7萬億港元）刺激經濟方案。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周五（10日）下午，日本本土新冠肺炎確診人數為5,581人，累計本土病例有109宗死亡個案。東京都死亡人數佔36最多，其次是愛知縣有21人死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，11人死亡。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有45個在新冠肺炎疫情下失守，逾95%：
以上數字截至4月10日下午。
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