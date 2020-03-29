【日本疫情分佈圖】東京醫院及千葉殘疾院舍爆集體感染

▲ 【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】日增百人確診破紀錄 東京周末禁足死城

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案迫近1,800宗，東京都成為日本疫情重災區，確診人數近360，遠遠拋離日本其他地區。日媒報道，國際奧委會（IOC）和日本主辦方的談判進入最後階段，決定明年7月舉行東京奧運會。經濟大臣西村康稔指，奧運延期導致數萬億日圓蒸發。

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（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

東京自上周三（25日）以來，連續5日單日新增新冠肺炎病例至少40宗，繼昨日（28日）63宗後，今日（29日）再錄得68宗，再次刷新單日新高。鄰縣千葉有殘疾人士院舍爆發集體感染，57人染病，令全縣確診人數倍增。

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日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周日（29日）傍晚，日本本土新冠肺炎確診人數為1,760人，比周六大增35人。本土病例至今有55宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔7死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，10人死亡。

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東京都及相鄰4縣，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，山梨縣周末限制民眾出行。共同社報道，禁足令之下，東京銀座等平日繁華地區，都變得人流稀疏。

東京百貨公司、電影院、遊樂場紛紛關門，當局亦限制民眾在這賞櫻季節前往公園，避免人多聚集傳播病毒。

不過，禁足令生效前反而令民眾加緊聚集。東京人紛紛到商舖搶購物資，市內多處出現排隊人龍，不排除增加交叉感染機會。

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▲ 日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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日本47個都、道、府、縣當中，現時已有42個在新冠肺炎疫情下失守，約90%：

北海道／175宗／7死

青森縣／7宗

宮城縣／2宗

秋田縣／4宗

福島縣／2宗

茨城縣／16宗

栃木縣／12宗

群馬縣／18宗/1死

埼玉縣／84宗/2死

千葉縣／131宗/1死

東京都／362宗／7死

神奈川縣／123宗／5死

新潟縣／31宗

石川縣／9宗

福井縣／12宗

山梨縣／4宗

長野縣／8宗

岐阜縣／20宗

靜岡縣／4宗

愛知縣／164宗／19死

三重縣／9宗

滋賀縣／6宗

京都府／40宗

大阪府／191宗／2死

兵庫縣／131宗／10死

奈良縣／11宗

和歌山縣／17宗／1死

岡山県／3宗

廣島縣／6宗

山口縣／6宗

德島縣／1宗

香川縣／1宗

愛媛縣／4宗

高知縣／14宗

福岡縣／22宗

佐賀縣／1宗

長崎縣／2宗

熊本縣／11宗

大分縣／27宗

宮崎縣／3宗

鹿兒島縣／1宗

沖繩縣／8宗

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乘坐包機返日者／14宗

檢疫、政府人員／41宗

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鑽石公主號遊輪／712宗／10死

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本土病例總數／1760宗／55死

（撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至3月29日傍晚。

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疫情持續下，日本東京奧運原定今年7月舉行計劃亦辦不成。國際奧委會（IOC）確認，東京奧運會延期，至最遲明年夏天舉行。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）閉園延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

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