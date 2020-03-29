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【日本疫情分佈圖】東京醫院及千葉殘疾院舍爆集體感染

環球社會熱點 18:40 2020/03/29

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【新冠肺炎日本疫情分佈圖地圖】日增百人確診破紀錄 東京周末禁足死城

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案迫近1,800宗，東京都成為日本疫情重災區，確診人數近360，遠遠拋離日本其他地區。日媒報道，國際奧委會（IOC）和日本主辦方的談判進入最後階段，決定明年7月舉行東京奧運會。經濟大臣西村康稔指，奧運延期導致數萬億日圓蒸發。

【日本疫情】東京奧運延期重挫經濟 損失逐樣數

東京禁足掀搶購潮 首都生活圈4縣跟隨

（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）

東京自上周三（25日）以來，連續5日單日新增新冠肺炎病例至少40宗，繼昨日（28日）63宗後，今日（29日）再錄得68宗，再次刷新單日新高。鄰縣千葉有殘疾人士院舍爆發集體感染，57人染病，令全縣確診人數倍增。

東京確診超預期2倍 政府：無需緊急狀態

全球確診突破60萬 美國佔逾10萬最多

日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周日（29日）傍晚，日本本土新冠肺炎確診人數為1,760人，比周六大增35人。本土病例至今有55宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔7死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，10人死亡。

【美國疫情分佈】確診破10萬拋離各國 一半州份禁足

日本政府緊急狀態有何權力 何以惹爭議

東京都及相鄰4縣，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，山梨縣周末限制民眾出行。共同社報道，禁足令之下，東京銀座等平日繁華地區，都變得人流稀疏。

東京百貨公司、電影院、遊樂場紛紛關門，當局亦限制民眾在這賞櫻季節前往公園，避免人多聚集傳播病毒。

不過，禁足令生效前反而令民眾加緊聚集。東京人紛紛到商舖搶購物資，市內多處出現排隊人龍，不排除增加交叉感染機會。

【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」死亡逼1萬

安倍抗疫收貨？支持度急升近9個百分點

日本新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少100宗；鮮紅色至少50宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

日本公廁廁紙日日被偷 餓鬼符咒成功「止竊」

日本喜劇演員志村健疑確診 或成娛樂圈首例

日本47個都、道、府、縣當中，現時已有42個在新冠肺炎疫情下失守，約90%：

  • 北海道／175宗／7死
  • 青森縣／7宗
  • 宮城縣／2宗
  • 秋田縣／4宗
  • 福島縣／2宗
  • 茨城縣／16宗
  • 栃木縣／12宗
  • 群馬縣／18宗/1死
  • 埼玉縣／84宗/2死
  • 千葉縣／131宗/1死
  • 東京都／362宗／7死
  • 神奈川縣／123宗／5死
  • 新潟縣／31宗
  • 石川縣／9宗
  • 福井縣／12宗
  • 山梨縣／4宗
  • 長野縣／8宗
  • 岐阜縣／20宗
  • 靜岡縣／4宗
  • 愛知縣／164宗／19死
  • 三重縣／9宗
  • 滋賀縣／6宗
  • 京都府／40宗
  • 大阪府／191宗／2死
  • 兵庫縣／131宗／10死
  • 奈良縣／11宗
  • 和歌山縣／17宗／1死
  • 岡山県／3宗
  • 廣島縣／6宗
  • 山口縣／6宗
  • 德島縣／1宗
  • 香川縣／1宗
  • 愛媛縣／4宗
  • 高知縣／14宗
  • 福岡縣／22宗
  • 佐賀縣／1宗
  • 長崎縣／2宗
  • 熊本縣／11宗
  • 大分縣／27宗
  • 宮崎縣／3宗
  • 鹿兒島縣／1宗
  • 沖繩縣／8宗
  • ————————
  • 乘坐包機返日者／14宗
  • 檢疫、政府人員／41宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／712宗／10死
  • ————————
  • 本土病例總數／1760宗／55死
  • （撇除鑽石公主號遊輪病例）

以上數字截至3月29日傍晚。

東京奧運延至明年夏天 史上首次延期

日本檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

疫情持續下，日本東京奧運原定今年7月舉行計劃亦辦不成。國際奧委會（IOC）確認，東京奧運會延期，至最遲明年夏天舉行。

東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）閉園延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

日本確診疑冰山一角 專家憂檢測率低

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