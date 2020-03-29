【日本疫情分佈圖】東京醫院及千葉殘疾院舍爆集體感染

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【日本疫情】東京奧運延期重挫經濟 損失逐樣數
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）日本疫情仍未受控。日本本土確診個案迫近1,800宗，東京都成為日本疫情重災區，確診人數近360，遠遠拋離日本其他地區。日媒報道，國際奧委會（IOC）和日本主辦方的談判進入最後階段，決定明年7月舉行東京奧運會。經濟大臣西村康稔指，奧運延期導致數萬億日圓蒸發。
（日本疫情分佈圖、各區確診數字請往下看）
東京自上周三（25日）以來，連續5日單日新增新冠肺炎病例至少40宗，繼昨日（28日）63宗後，今日（29日）再錄得68宗，再次刷新單日新高。鄰縣千葉有殘疾人士院舍爆發集體感染，57人染病，令全縣確診人數倍增。
日本JX通訊社數據顯示，截至日本時間周日（29日）傍晚，日本本土新冠肺炎確診人數為1,760人，比周六大增35人。本土病例至今有55宗死亡個案，愛知縣佔19死最多，東京都佔7死。另外鑽石公主號遊輪有712宗確診，10人死亡。
東京都及相鄰4縣，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，山梨縣周末限制民眾出行。共同社報道，禁足令之下，東京銀座等平日繁華地區，都變得人流稀疏。
東京百貨公司、電影院、遊樂場紛紛關門，當局亦限制民眾在這賞櫻季節前往公園，避免人多聚集傳播病毒。
不過，禁足令生效前反而令民眾加緊聚集。東京人紛紛到商舖搶購物資，市內多處出現排隊人龍，不排除增加交叉感染機會。
日本47個都、道、府、縣當中，現時已有42個在新冠肺炎疫情下失守，約90%：
以上數字截至3月29日傍晚。
疫情持續下，日本東京奧運原定今年7月舉行計劃亦辦不成。國際奧委會（IOC）確認，東京奧運會延期，至最遲明年夏天舉行。
東京迪士尼樂園的東方樂園公司（Oriental Land）閉園延至4月上旬。這繼2011年311大地震後，再度長期閉園。